Akademia Piłkarska Pogoni Siedlce chce wprowadzić program stypendialny Beata Głozak 06.02.2023 21:36 Siedlecka Pogoń stawia na młodzież. Piłkarski klub chce wprowadzić po raz pierwszy program stypendialny dla uczestników swojej akademii. Takiego rozwiązania nie było nigdy w żadnym siedleckim zespole.

Stypendia w Akademii Piłkarskiej Pogoni Siedlce (autor: Akademia Piłkarska Pogoń Siedlce)

W tej chwili w strukturach Akademii Piłkarskiej Pogoni Siedlce jest już niemal pół tysiąca dzieci i młodzieży.

– Program stypendialny byłby docenieniem ich wysiłków – mówi prezes klubu Łukasz Jarkowski. – To działania stypendialne, ale nie tylko socjalne, również sportowe. Chcemy, żeby nasza młodzież była doceniana. Miała argumenty, by pozostać z nami na dłużej. Od lat nasi najzdolniejsi chłopcy „wyfruwają” do klubów w całej Polsce – dodaje.

Z obserwacji klubu wynika, że nie wszystkich dobrze rokujących młodych piłkarzy stać chociażby na zakup odpowiedniego profesjonalnego obuwia.

Władze klubu chciałyby, aby program stypendialny ruszył w drugiej połowie roku. Opłata za uczestnictwo dziecka w Akademii wynosi 180 złotych miesięcznie.

