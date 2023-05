Dofinansowanie do projektów zwiększających bezpieczeństwo pracy. Do podziału 100 milionów złotych od ZUS-u

Sto milionów złotych do podziału. To już ostatni tydzień na składanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu dla płatników składek. O warunkach dofinansowania mówił w „Magazynie ekonomicznym” regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.