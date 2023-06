Andrzej Krakowski w RDC: Polacy mieli ogromny wpływ na budowę przemysłu filmowego w Hollywood Adam Abramiuk 01.06.2023 09:52 Polacy mieli ogromny wpływ na budowę przemysłu filmowego w Hollywood - mówił w „Poranku RDC” Andrzej Krakowski. Reżyser i producent filmowy mieszkający w Nowym Jorku i wykładający nauki filmowe na amerykańskich uczelniach, otrzymał tytuł Wybitnego Polaka podczas Gali Godła Promocyjnego Teraz Polska. Jest autorem książek „Pollywood. Jak stworzyliśmy Hollywood” i „Pollywood. Uciekinierzy w raju”.

RDC

Gościem „Poranka RDC” był Wybitny Polak Andrzej Krakowski, wyróżniony właśnie tym tytułem podczas Gali Godła Promocyjnego Teraz Polska. Jak mówił na naszej antenie mieszkający w Nowym Jorku reżyser i producent filmowy, Polacy mieli ogromny wpływ na budowę przemysłu filmowego w Hollywood.

- Wystarczy wspomnieć założycieli Warner Bros, którzy urodzili się pod Makowem Mazowieckim - mówił w rozmowie z Grzegorzem Chlastą. - Każdy wyjeżdżając, miał inne nazwisko. [...] I teraz pytanie znowu dlaczego? Kiedy oni się urodzili, według zarządzenia cara nie-Żydzi szli do wojska na 5 lat, a Żydzi na 25. Kto był zwolniony? Pierworodni. Jak się miało trzech synów, każdego się zapisało pod innym nazwiskiem, każdy był pierworodnym - tłumaczył.





Jak dodał, nawet pierwsze popularne po II wojnie światowej westerny, także powstawały spod ręki Polaków.

- Fred Zinnemann, który się urodził w Rzeszowie, ja go zapytałem, dlaczego żydowski uciekinier z Polski się zabiera za westerny, na co on odpowiedział: „A co to jest western? To jest żydowski pogląd przeniesiony na drugą półkulę”. I coś w tym jest. Jednym z pierwszych aktorów, grających kowboi był Max Anderson, który też się urodził w Polsce - opowiadał Andrzej Krakowski.





Andrzej Krakowski w latach 1964–1968 studiował na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. W 1968 r. po antysemickiej nagonce, będącej następstwem wydarzeń marcowych wyemigrował do USA, natomiast jego ojciec do RFN. W latach 1970–1971 studiował produkcję filmową w American Film Institute. W 2004 r. uzyskał stopień doktora sztuki filmowej nadany na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Profesor City College of New York, wykładowca w wielu uczelniach w USA, m.in.: State University of New York, the School of Visual Arts w Nowym Jorku, University of California oraz w Izraelu.

Posłuchaj całej rozmowy: Andrzej Krakowski z tytułem Wybitnego Polaka