Z Radzymina do Warszawy szybciej. Kiedy ruszy nowa linia? Adam Abramiuk 01.03.2025 17:56 Powstanie ekspresowe połączenie autobusowe, dzięki któremu mieszkańcy Radzymina szybciej dojadą do stolicy. Władze przygotowują się do przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie.

Mieszkańcy Radzymina będą mogli szybciej dojechać do Warszawy (autor: Jacek Halicki, CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

Mieszkańcy Radzymina w powiecie wołomińskim będą mogli szybciej dostać się do Warszawy. Nowa linia autobusowa ma ruszyć 1 września.

– Przedstawiliśmy mieszkańcom pięć wariantów takiej trasy i w tej chwili prosimy ich o to, aby wyrazili swoje stanowisko. Trasa prowadzi albo do metra Trocka, albo do metra Kondratowicza – mówi burmistrz Krzysztof Chaciński.

Linia ekspresowa będzie kursowała od poniedziałku do piątku w porannych i popołudniowych godzinach szczytu.

Planowane są konsultacje społeczne. Radzyminianie będą mogli wyrażać opinię w formie internetowej pod adresem konsultacje.radzymin.pl. Ponadto urzędnicy będą przeprowadzać ankiety na wybranych przystankach autobusowych w mieście.

Władze miasta podkreślają, że to będzie dodatkowa linia, obok już istniejącej 738. Obecnie mieszkańcy Radzymina mogą do Warszawy dojechać prywatnymi busami lub koleją, jednak linia jedzie „na około” przez Legionowo.

