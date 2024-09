Zmiany w SPPN w Radomiu. Od poniedziałku będzie obowiązywać dłużej Katarzyna Czarkowska 01.09.2024 15:33 Od poniedziałku Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu będzie czynna dwie godziny dłużej, czyli do godz. 18:00. Decyzję w tej sprawie podjęto na czerwcowej sesji Rady Miasta. Stawki opłat nie zmienią się.

Strefa Płatnego Parkowania (autor: ZDM)

Już od najbliższego poniedziałku Strefa Płatnego Parkowania w Radomiu będzie obowiązywać dłużej. W jej obrębie kierowcy zaparkują swoje auta za darmo nie po godzinie 16:00, jak dotychczas, a dopiero po godzinie 18:00. Taką decyzję podjęli radni na czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

– Dlatego do 18:00 bo do tej godziny jest otwarta większość sklepów i punktów usługowych i do tej godziny ta rotacja będzie zdecydowanie większa niż funkcjonowanie strefy do 16:00. – tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

Zdania radomian w tej kwestii są podzielone.

W weekendy nadal w centrum zaparkujemy za darmo. Jak zapewniają samorządowcy, wydłużenie czasu funkcjonowania strefy nie spowoduje podwyżek cen, nie jest też planowane poszerzenie jej o dodatkowe ulice.

Czytaj też: Emisja obligacji w Radomiu. Ekspert: To normalna procedura, ale ten dług trzeba później spłacić