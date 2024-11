Otwarcie „Zielonej czytelni” w Radomiu RDC 20.11.2024 16:46 „Zielona czytelnia” przy bibliotece pedagogicznej jest już otwarta! Projekt został zrealizowany w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To wszystko dzięki mieszkańcom, którzy oddali na ten pomysł 244 głosy. Dziś w otwarciu czytelni wzięli udział wicemarszałek Rafał Rajkowski i radna województwa Magdalena Nowacka.

Otwarcie „Zielonej czytelni” w Radomiu (autor: Piotr Nowakowski/Mazovia.pl)

W Budżecie Obywatelskim Mazowsza to mieszkańcy regionu decydują, które projekty będą zrealizowane zarówno w ich najbliższej okolicy, jak i w całym województwie. Jednym z zadań wybranych do realizacji w ramach ubiegłorocznej edycji BOM było utworzenie „Zielonej czytelni” w sąsiedztwie Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Inwestycja właśnie się zakończyła i od dziś z czytelni mogą korzystać mieszkańcy.

– Na budowę czytelni przekazaliśmy ponad 430 tys. zł. To zasługa mieszkańców Radomia, którzy oddali swoje głosy na ten projekt. Dzięki ich zaangażowaniu wspólnie dbamy o rozwój naszego regionu – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Nowa czytelnia jest wyposażona w ławki, leżaki, stoliki, a nawet hamaki. Do tego są stojaki na rowery, stoliki do gier planszowych z siedziskami, a także budka do wymiany książek i mobilny ekran kinowy z projektorem i nagłośnieniem.

Teren zostanie wyposażony również w ekologiczną stację solarną, umożliwiającą ładowanie urządzeń mobilnych. Energia do jej zasilania pozyskiwana będzie z umieszczonych ponad głowami przechodniów paneli fotowoltaicznych.

Jak podkreśla Tomasz Trela, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, dzięki BOM każdy mieszkaniec ma realną szansę zrealizować pomysł i zmienić swoje otoczenie. – Takie projekty jak „Zielona czytelnia” są inspiracją dla pozostałych samorządów, by angażować się w BOM i przy okazji aktywizować mieszkańców. Czytelnia nie musi być tylko miejscem, gdzie wypożyczamy lub oddajemy książki. Może służyć mieszkańcom do integracji i spotkań.

