130 drzew pod topór przez nową inwestycję. „Nie jesteśmy w stanie nic zrobić” Katarzyna Czarkowska 05.07.2023 07:22 130 drzew w okolicy wiaduktu przy ul. Żeromskiego w Radomiu idzie pod topór. Ma to związek z kolejnym etapem realizacji inwestycji w tym miejscu. – To konieczność. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić z tym faktem – informuje rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Dawid Puton.

11 Wycinka drzew w Radomiu (autor: RDC)

Wycinka 130 drzew w okolicy wiaduktu w Radomiu jest związana z powstającą tam inwestycją. MZDiK mówi, że taka jest konieczność, a zdania wśród mieszkańców na ten temat są podzielone.

Niektórzy nie dają za wygraną i próbują uratować ostatnie nieścięte jeszcze drzewa, kierując pisma do administracji. Zapowiadają też protest.

Jak podaje MZDiK, część obecnego zadrzewienia tego terenu wchodzi w kolizję z nowym obiektem, który ma być niemal dwa razy większy niż obecny i wycinka jest konieczna. Zapewnia jednak, że zieleń wróci na swoje miejsce.

– Na miejsce tych drzew nasadzone zostaną nowe. Jeśli chodzi o nasadzenia zastępcze, zawsze sadzona jest taka sama liczba drzew, a czasem nawet więcej. Może nie będzie aż tak okazała jak ta, która rośnie tam teraz, ale na pewno wróci – zapewnia rzecznik MZDiK Dawid Puton.

Niektóre drzewa i krzewy znajdujące się na terenie spółdzielni mieszkaniowej również muszą zostać wycięte.

– Wchodzą one w kolizję z niektórymi sieciami, które będą przebiegały w tym właśnie rejonie, mowa o podziemnych sieciach. Stąd też takie decyzje. Pojawił się słuchy, że na niektórych drzewach znajdują się gniazda ptaków. Jeżeli faktycznie tak jest, te drzewa nie zostaną wycięte od razu, poczekamy do końca okresu lęgowego ptaków po to, aby można było bezpiecznie wyciąć te drzewa – wyjaśnia Puton.

Nie jest jeszcze znany dokładny termin wyburzania wiaduktu przy ulicy Żeromskiego i rozpoczęcia budowy nowego obiektu.

Czytaj też: W schronisku dla bezdomnych zwierząt grasują szczury. „Zapadają nam się chodniki”

Nie wolno ruszać takich pięknych drzew

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Czarkowska/PA