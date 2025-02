Kiedy kierowcy przejadą wiaduktem przy Żeromskiego? Znamy datę [SPRAWDŹ]

W czerwcu dla kierowców zostanie udostępniona część wiaduktu nad torami przy ul. Żeromskiego w Radomiu. Chodzi o arterię od strony południowej, czyli od ul. Zborowskiego. A co z drugą częścią? – Na niej prace są nieco mniej zaawansowane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by móc śmiało twierdzić, że cały wiadukt zostanie otwarty do końca września tego roku – mówi Dawid Puton z MZDiK.