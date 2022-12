Węgiel trafił do pierwszych mieszkańców Radomia Anna Orzeł 14.12.2022 10:23 Pierwsi radomianie odebrali zamówiony węgiel z rządowego programu. Dystrybucją surowca zajmują się dwie spółki - Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Wodociągi Miejskie. Zgodnie z umową węgiel dostarczany jest pod wskazany we wniosku adres.

Pierwsi Radomianie odebrali węgiel od samorządu (autor: pixabay)

- Na dostawy w pierwszej kolejności mogą liczyć ci, którzy złożyli dokumenty w listopadzie - mówi sekretarz miasta, Michał Michalski. - Jest to węgiel z polskich kopalni, dokładnie z kopalni Piast Ziemowit. Trafiły do nas trzy frakcje, jest to ekogroszek, orzech i częściowo kostka, która może być używana szczególnie w piecach starego typu. To węgiel dobrej jakości - tłumaczy.

Węgiel, który został zamówiony w grudniu, będzie można odebrać w styczniu przyszłego roku.

