Sukces lekkoatletów z Radomia na mistrzostwach Polski RDC 24.04.2023 20:47 Klub RLTL Optima Radom znalazł się na podium Mistrzostw Polski w biegu na 10 kilometrów. Mistrzem kraju, został Mateusz Gos a wicemistrzem Mateusz Kaczor.

RLTL Optima Radom z sukcesem na Mistrzostwach Polski (autor: RLTL Optima Radom)

RLTL Optima Radom osiągnęła sukces na mistrzostwach Polski. W Olkuszu w minionym tygodniu odbyły się zawody w biegu na 10 kilometrów. Najlepsi indywidualnie i drużynowo okazali się sportowcy z Radomia.

Wicemistrzem Polski został Mateusz Kaczor, a mistrzostwo przypadło Mateuszowi Gosowi, który pojedzie jako reprezentant na obóz kadry narodowej.

— W tej chwili jedzie na obóz kadrowy do Font Romeu we Francji, gdzie będzie trenował w wysokich górach. Zobaczymy, jak jego organizm zareaguje na trening wysokogórski. Mateusz Gos już jest w tej kadrze, gdzie trenuje z medalistami mistrzostw Europy i mistrzostw świata. To już jest top topów — mówi trener Optimy Radom Artur Błasiński

Mateusz Gos przebiegł 10 kilometrów w 29 minut i 17 sekund. Z takimi wynikami może liczyć na udział w dużych imprezach.

— Po tym obozie odbędą się mistrzostwa Polski na 5 kilometrów, które będą bezpośrednimi kwalifikacjami do drużynowych mistrzostw Europy. Oczywiście w ostatnich dwóch edycjach Polacy mieli medal, więc fajnie byłoby, jakby był w tej złotej drużynie. W lipcu mistrzostwa europy już w Finlandii — wspomina Błasiński

Mistrzostwa Europy do lat 23 w Finlandii rozpoczną się 13 lipca.

