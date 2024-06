Będą podwyżki za odbiór śmieci w Radomiu. Ceny mogą wzrosnąć nawet o 100 proc. Anna Orzeł 13.06.2024 06:44 Opłaty za wywóz śmieci w górę. Od 1 października mieszkańcy Radomia będą płacić więcej za system gospodarki odpadami komunalnymi. Ceny w niektórych przypadkach wzrosną nawet o 100 proc. – Trzeba było to uporządkować, zracjonalizować te opłaty, które nie były podnoszone przez lata – mówi wiceprezydent miasta Łukasz Molenda.

Więcej za śmieci w Radomiu (autor: Radkom)

Będzie podwyżka śmieci w Radomiu, a w niektórych przypadkach nawet stuprocentowa. Tak zdecydowali radni na środowej sesji miasta.

System powinien się bilansować, ale tak nie jest. Tylko w ostatnim roku miasto dopłaciło około 20 milionów złotych do odbioru odpadów.

– Trzeba było to uporządkować, zracjonalizować te opłaty, które nie były podnoszone przez lata, a jak były, to w niewystarczającym stopniu. Bierzemy pod uwagę to, jak w tej chwili wygląda odbiór odpadów, jakie są koszty obecne i prognozowane odbioru odpadów w poszczególnych frakcjach – mówi wiceprezydent miasta Łukasz Molenda.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko podwyżce. Zdaniem Artura Standowicza trzeba było szukać innych rozwiązań.

– Radomianie zapłacą w niektórych przypadkach nawet 100% więcej za odbiór śmieci. Do tej pory sprzeciwialiśmy się tego typu rozwiązaniom i sprzeciwiamy się im nadal. No cóż, smutna sesja i smutna informacja do mieszkańców miasta – zauważa.

Do końca czerwca ogłoszony zostanie przetarg na odbiór i wywóz odpadów. Umowa z wyłonionym wykonawcą obwiązywać ma do lutego 2026 roku.

