Co z budową zakładu przetwarzania odpadów? Druga czerwona kartka dla inwestora Iwona Rodziewicz-Ornoch 31.07.2024 08:48 Jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów w Radomiu. To już drugie postanowienie i podobnie jak pierwsze, jest ono niekorzystne dla inwestora. Przez braki w raporcie firma nie może rozpocząć budowy, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców, którzy protestowali przeciwko tej inwestycji.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu (autor: Mapy Google)

SKO po raz drugi wydało niekorzystną decyzję dla inwestora, który chce budować Zakład Przetwarzania Odpadów w Radomiu.

Jak informuje prezes SKO w Radomiu, inwestor nie uzupełnił ważnego raportu.

– To było zadaniem i w interesie inwestora, żeby ten raport uzupełnić o sprawy wskazane przez kolegium. Skoro tego nie zrobili, to albo im nie zależy na inwestycji, albo nie wiedzą, jak to zrobić. Trudno mi powiedzieć – mówi Grażyna Mazur.

Za pierwszym razem Samorządowe Kolegium Odwoławcze także uchyliło decyzję ustalającą uwarunkowania środowiskowe. Inwestor odwołał się jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał SKO ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zakład powstać ma na terenie o powierzchni blisko trzech hektarów przy ul. Ziemowita. Rocznie przetwarzałby 120 tysięcy ton odpadów.

Przeciw budowie są mieszkańcy radomskiego Wincentowa, którzy obawiają się o swoje zdrowie i nie chcą uciążliwego sąsiedztwa.

