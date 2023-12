Sąd zdecyduje o przyszłości Zakładu Przetwarzania Odpadów na Wincentowie w Radomiu Wojciech Kowalczewski 13.12.2023 14:11 Wojewódzki Sąd Administracyjne rozstrzygnie o planowanym Zakładzie Przetwarzania Odpadów na Wincentowie w Radomiu. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, pełnomocnik inwestora zaskarżył decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Przeciwko Zakładowi przy ul. Ziemowita protestują mieszkańcy.

Sąd zdecyduje o przyszłości Zakładu Przetwarzania Odpadów na Wincentowie w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pexels)

Sprawa Zakładu Przetwarzania Odpadów na Wincentowie w Radomiu trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dowiedziało się Radio dla Ciebie. Pełnomocnik inwestora zaskarżył decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO uchyliło wcześniej decyzję prezydenta Radomia w sprawie decyzji środowiskowej .

– Musimy teraz czekać na decyzje sądu – mówi wiceprezydent Marta Michalska Wilk.

– Miasto nie może podjąć żadnej decyzji. Ta zaskarżona decyzja za pośrednictwem SKO inwestor złożył o uchylenie tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, więc czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie – mówi Wilk.

– Miasto wysłało zapytania do inwestora - dodaje Michalska Wilk – co zamierza dalej w przedmiotowej inwestycji. Wiemy, że pełnomocnik odebrał dzisiaj to pismo, więc czekamy na odpowiedź i na oficjalną decyzję inwestora.

Przeciwko Zakładowi Przetwarzania Odpadów przy ul. Ziemowita protestują mieszkańcy. Zakład miałby powstać ma na terenie o powierzchni blisko 3 hektarów, niemal w środku dzielnicy. Rocznie miałby przetwarzać 120 tysięcy ton odpadów przemysłowych.

Inwestor przekonuje, że inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców dzielnicy.

Czytaj też: Pierwszy lot WizzAir z Radomia już dziś. Pasażerowie polecą do Larnaki na Cyprze