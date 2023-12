Pierwszy lot WizzAir z Radomia już dziś. Pasażerowie polecą do Larnaki na Cyprze Anna Orzeł 13.12.2023 07:52 Pierwszy samolot WizzAir wystartuje dziś wieczorem z Lotniska Warszawa - Radom. Celem debiutanckiej podróży jest cypryjska Larnaka. O podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy portem a przewoźnikiem poinformowano dwa miesiące temu.

WizzAir w Radomiu (autor: flickr)

Lotem do Larnaki na Cyprze zainauguruje swoją działalność na Lotnisku Warszawa - Radom WizzAir. Start zaplanowany jest na dziś.

- Po Polskich Liniach Lotniczych LOT to drugi przewoźnik, który stawia na regularne połączenie z Radomia - mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. - Dwa razy w tygodniu odbywać się będą rejsy linii WizzAir do Larnaki na Cyprze. Możliwe również, że pod koniec grudnia uruchomione zostaną loty do Taby w Egipcie, aczkolwiek zależy to od sytuacji na Bliskim Wschodzie. W przyszłym roku spodziewamy się utrzymania takich kierunków regularnych jak Paryż i Rzym - tłumaczy.

Wizz Air obecnie realizuje loty z 12 polskich lotnisk i zatrudnia w kraju ponad 1300 pracowników.

"Niedawno świętowaliśmy niezwykłe wydarzenie – przewiezienie 100 mln pasażerów w Polsce, co jest wyraźnym dowodem uznania i zaufania klientów dla naszej linii. Polska i Warszawa mają istotne znaczenie dla Wizz Air. Zależy nam na ciągłym rozwoju na Lotnisku Chopina i potwierdzaniu pozycji lidera wśród niskokosztowych przewoźników" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny Grupy Wizz Air Wizz Air József Váradi.

Wizz Air obsługuje flotę 181 samolotów Airbus A320 i A321. Z Polski oferuje trasy do 27 krajów. Przewoźnik jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod oznaczeniem WIZZ.

Czytaj też: Nowe inwestycje Fabryki Broni w Radomiu. Powstanie hala produkcyjna i parking