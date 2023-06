Radomski Czerwiec Wolności. Dżem i Urszula wystąpią dziś w Radomiu Katarzyna Czarkowska 23.06.2023 18:21 Dziś wielki koncert na placu Jagiellońskim w Radomiu. Wystąpi Urszula i Dżem. Impreza organizowana jest w ramach obchodów 47. rocznicy radomskich strajków robotniczych.

Radomski Czerwiec Wolności. Dżem i Urszula wystąpią dziś w Radomiu (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

Trwają obchody 47. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76. Jak co roku, władze miasta, wspólnie ze Stowarzyszeniem Radomski Czerwiec 76 oraz Zarządem Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, organizują obchody, które mają przypominać, że to właśnie w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.

- O godzinie 19 zapraszamy przed Teatr Powszechny na widowisko muzyczne „Radomski Czerwiec Wolności” – mówi prezydent Radosław Witkowski. - Kontynuujemy projekt, który został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców Radomia, który również przecież rezonuje nie tylko w Radomiu, ale również w całej Polsce. W tym roku gościmy zespół Dżem i Urszula. Zaczynaliśmy w 2016 roku od takiego przekrojowego projektu, potem gościliśmy między innymi T.Love, IRĘ, Lady Pank, w zeszłym roku Kult i Krzysztofa Cugowskiego z zespołem - wylicza.





Podczas koncertu prezydent nada najwyższe odznaczenie samorządowe Stowarzyszeniu Radomski Czerwiec ‘76.

- Zdecydowałem, że uhonoruję radomskie stowarzyszenie medalem Bene Merenti Civitas Radomiensis, bo on jest przyznawany dla ludzi, dla organizacji, które są szczególnie ważne dla naszej historii. Niewątpliwie, Stowarzyszeniu Radomski Czerwiec‘76 takie miejsce w naszej historii zajmuje. To przede wszystkim ludzie Czerwca; ludzie, którzy nie kalkulowali w 1976 roku, tylko bohatersko walczyli o swoją godność, znacznie szerzej - o naszą wolność - dodaje Witkowski.





Obchody 47. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76 rozpoczęły się w czwartek. W Kamienicy Deskurów została otwarta wystawa "Człowiek z buntu. Awers i rewers rzeczywistości PRL". Ekspozycja przedstawia losy najważniejszych wydarzeń ukazujących masowy sprzeciw społeczny w okresie PRL: Czerwiec 1976, Poznań 1956, Marzec 1968, wystąpienia na Wybrzeżu w 1970 i protesty z 1980 roku, czyli wszystkie te wydarzenia, które łączy pragnienie wolności drzemiące w narodzie przez lata uciskanym przez komunistycznych oprawców. Wernisaż był poprzedzony panelem dyskusyjnym z udziałem: dr. Krzysztofa Karbownika, prof. dr. hab. Olafa Bergmanna oraz prof. dr. hab. Andrzeja Markiewicza.

Dziś o godz. 19.00 na Placu Jagiellońskim odbędzie się widowisko muzyczne „Radomski Czerwiec Wolności”. Wystąpią Urszula i zespół Dżem.

W sobotę, 24 czerwca Resursa Obywatelska zaprasza od godz. 13.00 na plac Corazziego, gdzie odbędzie się piknik rodzinny Przystanek PRL. W trakcie pikniku w Łaźni zostanie zaprezentowana makieta pomnika, który ma stanąć w sąsiedztwie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

W niedzielę, 25 czerwca, o godz. 13.00, u zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego zostanie odprawiona uroczysta msza święta.

Cały czas trwa akcja „Smaki PRL”. Wiele radomskich restauracji serwuje w tym tygodniu dania z lat siedemdziesiątych.

Czytaj też: Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kozienice