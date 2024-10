Czas porządków finansowych. Dziś na Radzie Miejskiej w Radomiu decyzja ws. emisji obligacji Anna Orzeł 28.10.2024 08:53 Na dzisiejszej sesji Rady Miasta w Radomiu zapadnie decyzja w sprawie emisji obligacji. Wartość papierów wartościowych określono na 80 milionów złotych. — Miasto musi spłacić swoje zobowiązania i wesprzeć podległe mu instytucje. W budżecie brakuje pieniędzy. Rozwiązaniem problemu są obligacje — tłumaczy wiceprzewodnicząca radomskiej Rady Miejskiej Magdalena Lasota. Radni przedyskutują także i przegłosują plan naprawczy dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Dziś sesja Rady Miejskiej w Radomiu (autor: Rada Miejska w Radomiu/FB)

Emisja obligacji to jedna z ważniejszych decyzji, która zapadnie podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Wartość papierów wartościowych określono na 80 milionów złotych.

— Koniec roku to czas finansowych porządków. Miasto musi spłacić swoje zobowiązania i wesprzeć podległe mu instytucje. W budżecie brakuje pieniędzy. Rozwiązaniem problemu są obligacje — tłumaczy wiceprzewodnicząca radomskiej Rady Miejskiej Magdalena Lasota. — Emitowanie takich obligacji jest niezbędne i to nie jest wina włodarzy, co już nieraz podkreślaliśmy, ale zmniejszonych dochodów do budżetu gminy. One nam się zwiększają, ale jednocześnie bardzo nam się zwiększają wydatki i po prostu z dochodów, które otrzymuje gmina, nie jesteśmy w stanie pokryć tych wydatków — dodaje.

Radni przedyskutują także i przegłosują plan naprawczy dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

— Ten projekt polega na minimalizacji ewentualnych strat, ale jednocześnie zwiększeniu ilości zabiegów. Poprawi to zadowolenie pracowników, a przede wszystkim pacjentów. Jeżeli będą zabiegi zwiększone na chirurgicznych oddziałach, no to na pewno zadowolenie i dostępność będzie większa — mówi wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu Agnieszka Stolarczyk.

Przygotowanie strategii naprawczych przez szpitale, które mają długi, jest ustawowym obowiązkiem.

