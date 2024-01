Niekontrolowany wystrzał w komendzie w Radomiu. Policjant ukarany dyscyplinarnie Wojciech Kowalczewski 30.01.2024 16:06 Policjant z Radomia, któremu w II komisariacie wystrzeliła broń, został ukarany dyscyplinarnie. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, pracy jednak nie stracił. Do niekontrolowanego wystrzału doszło 5 grudnia ubiegłego roku. Policjant z dwudziestoletnim stażem z Wydziału Dochodzeniowego przygotowywał się do treningu strzeleckiego.

Niekontrolowany wystrzał w Komendzie Wojewódzkiej Radomiu (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Policjant, który w komisariacie II w Radomiu, był sprawcą niekontrolowanego wystrzału został ukarany dyscyplinarnie, ale nie stracił pracy. Po wewnętrznym policyjnym dochodzeniu uznano, że policjant jest winny - mówi RDC Justyna Jaśkiewicz, rzecznik radomskiej policji

- Mężczyzna został ukarany karą dyscyplinarną w postaci ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. Kara ta oznacza wytknięcie policjantowi niewłaściwego postępowania - tłumaczy policjantka.

Do incydentu z niekontrolowanym wystrzałem doszło w grudniu ubiegłego roku. Policjant z dwudziestoletnim stażem z Wydziału Dochodzeniowego szykował się do treningu strzeleckiego. Do wystrzału doszło w jego gabinecie w momencie przeładowania broni. Pocisk wypadł przez okno i poleciał w kierunku znajdującego się nieopodal ruchliwego skrzyżowania i galerii handlowej. Na szczęście nikt nie został zraniony.

