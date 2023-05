Międzynarodowa Majówka w Chlewiskach. W programie występ zespołu Mazowsze

Kukułeczka, Dwa serduszka, ale także Deszczowa Piosenka czy New York New York. Te utwory będzie można usłyszeć w wykonaniu Chóru i Orkiestry Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. To z okazji Międzynarodowej Majówki, na którą zaprasza Reymontówka w Chlewiskach.