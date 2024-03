Ponad 250 kontroli w radomskich lasach. Znamy bilans akcji „Wieniec” [SPRAWDŹ] Cyryl Skiba 27.03.2024 08:51 Dwa wnioski do sądu o ukaranie, pięć mandatów karnych i 94 pouczenia to bilans akcji „Wieniec” na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Działania były prowadzone w całej Polsce w dniach od 4 do 12 marca. Akcja była skierowana szczególnie przeciwko nieprzestrzegającym prawa zbieraczom poroża oraz kłusownikom.

Bilans akcji „Wieniec” (autor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu)

Znamy bilans akcji „Wieniec” prowadzonej na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Kontrole prowadzili, wspierani przez policję, strażnicy leśni. Dwa wnioski do sądu o ukaranie, pięć mandatów i 94 pouczenia to efekty akcji.

W akcji wzięło udział 68 strażników leśnych, którzy przeprowadzili ponad 250 kontroli. W 119 przypadkach doszło do nieprawidłowości, to o 37 więcej w porównaniu do zeszłego roku. Najwięcej z nich stanowił nielegalny wjazd pojazdami do lasu – 88 przypadki, w tym 1 stanowił nielegalny off-road.

Edyta Nowicka z regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Radomiu zaznacza, że niezmiennie, wysoko na liście jest też porzucanie w lesie śmieci, ale są również dobre informacje.

— Co jest pozytywne? Że nie znaleziono narzędzi kłusowniczych, przypadków kłusownictwa nie było. Nie było też przypadków, żeby goniono zwierzynę po to, żeby zrzuciła poroże. Być może nagłaśnianie tego typu akcji powoduje, że ludzie jednak myślą również o tym, żeby nie zaburzać tego życia zwierzyny — mówi Nowicka.

Akcja miała na celu ochronę zwierzyny, przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa oraz przejawów wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, kontrolę legalności skupu i obrotu dziczyzną, egzekwowanie od osób trudniących się zbieraniem zrzutów poroży zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami.

