Grypa w Radomiu i okolicach. Około 2 tys. zachorowań w tydzień Małgorzata Pawlak 21.11.2022 12:12 Grypa atakuje. Około 2 tysiące osób w Radomiu i powiecie radomskim zachorowało na grypę w pierwszym tygodniu listopada. Trzy z nich trafiły do szpitala.

Grypa w Radomiu i okolicach. Około 2 tys. zachorowań w tydzień (autor: pixabay)

Od września do października odnotowano już 20 tysięcy chorych. Jedna czwarta z tego to dzieci do 4 roku życia.

- U większości pacjentów grypa przebiega łagodnie, ale mogą też pojawić się groźne dla zdrowia i życia powikłania - mówi Małgorzata Gregorczyk, rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. - Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie ucha środkowego u małych dzieci, zapalenie krtani, tchawicy. Konsekwencją tych powikłań może być nawet zgon - tłumaczy.



Szczyt zachorowań na grypę przypada na styczeń i marzec. Dlatego lekarze zachęcają do szczepień.

Bezpłatne szczepionki w tym roku przysługują seniorom powyżej 75 roku życia oraz kobietom w ciąży. Można je dostać w przychodniach czy w aptekach.

