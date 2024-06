„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w Jedlni-Letnisku Anna Orzeł 13.06.2024 22:17 Zabawa nad wodą - tylko pod okiem osoby dorosłej. Mazowieccy policjanci zorganizowali akcję dla dzieci „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Dziś plenerowa lekcja odbyła się nad zalewem w Jedlni-Letnisku. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. symulację pościgu na wodzie czy ratownictwa wodno-nurkowego.

Kąpielisko (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pexels)

Lekcja o prawidłowym zachowaniu na kąpielisku odbyła się w czwartek nad zalewem w Jedlni Letnisku. To w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

- Konsekwentna edukacja procentuje. I dzieci, i dorośli są coraz bardziej świadomi zagrożeń - przekonywał sierżant sztabowy Kamil Warda z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. - We współpracy z ratownikami wodnymi z naszych organizacji mieszczących się w Radomiu rozmawiamy na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. Kiedy możemy wejść do wody, jak się zachowywać, kiedy pojawić jakieś niebezpieczeństwo i takie nawyki będziemy pielęgnowali w naszych dzieciach - mówił.



Z zajęć zadowolone były dzieci. Nasza reporterka zapytała ich, co wyniosły z lekcji.



W ramach projektu dzieci uczyły się również udzielania pierwszej pomocy.

