Szynobus zderzył się z osobówką. Jedna osoba ranna, są utrudnienia Iwona Rodziewicz-Ornoch 28.01.2025 10:51 Zderzenie szynobusa z samochodem osobowym w powiecie płońskim. Do wypadku doszło rano w miejscowości Kaczorowy w gminie Raciąż. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Są utrudnienia.

Szynobus zderzył się z samochodem osobowym, Jedna osoba ranna, są utrudnienia (autor: Policja w Płońsku)

Szynobus zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło ok 9:30 w miejscowości Kaczorowy w gminie Raciąż w powiecie płońskim. Jedna osoba trafiła do szpitala.

- Wstępne ustalenia wskazują, że 45-letni kierowca samochodu jadący od strony Raciąża został oślepiony przez słońce i nie zauważył nadjeżdżającego szynobusa. Mężczyzna ten został przewieziony do szpitala na badania, natomiast pasażerom szynobusa się nie stało, nie odnieśli żadnych obrażeń - mówi rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska.



Na miejscu pracują wciąż służby.

- Wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku. Mogą być jeszcze chwilowe utrudnienia w ruchu w miejscu tego zdarzenia. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu wszystkich przejazdów kolejowych, a zwłaszcza tych niestrzeżonych - dodaje rzeczniczka.



Do wypadku doszło właśnie na przejeździe niestrzeżonym.

Czytaj też: Kierowca mercedesa „zgubił” pasażerkę na rondzie. Kobieta wypadła z jadącego auta