Wandal z Przasnysza w areszcie. Miał uszkodzić figurki Przaśnika Alicja Śmiecińska 28.12.2023 11:32 Uszkodził figurki Przaśnika - legendarnego założyciela Przasnysza. 45-letni mieszkaniec gminy został aresztowany na trzy miesiące. Jesienią miał ukraść rzeźbę z okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.

Wandal z Przasnysza w areszcie. Miał uszkodzić figurki Przaśnika (autor: Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu)

Areszt dla 45-latka z gminy Przasnysz. Mężczyzna miał ukraść figurkę Przaśnika.

- Kolejną figurkę próbował wyrwać z posadzki - mówi rzecznik przasnyskiej policji Ilona Cichocka. - Figurka Przaśnika zniknęła z okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Jakiś czas po tym zdarzeniu kolejna figurka Przaśnika, znajdująca się przy Domu Historycznym obiektem wandala. Tym razem zniszczona została posadzka, do której rzeźba była przymocowana. Ustalono sprawcę. To 45-letni mieszkaniec gminy Przasnysz. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów - relacjonuje.

Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia publicznego mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

