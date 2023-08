20. dzień Powstania. Grupy szturmowe wdzierają się do gmachu PAST-y

20 sierpnia 1944 roku ok. 3 nad ranem kobiece patrole minerskie z Kedywu wysadzają w ścianach gmachu PAST-y otwory, przez które do środka wdzierają się grupy szturmowe. Zostaje zabitych 36 Niemców, 121 dostaje się do niewoli. W Radiu dla Ciebie zapraszamy na nasz cykl „Dni Powstania Warszawskiego”, który przygotowaliśmy z okazji 79. rocznicy zrywu. Dzień po dniu relacjonujemy wydarzenia z Warszawy 1944 roku.