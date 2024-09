Marcin Kierwiński kandydatem na pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi RDC 20.09.2024 12:07 Marcin Kierwiński kandydatem na pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi - poinformował o tym podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Nowej Soli premier Donald Tusk. Jak dodał, Marcin Kierwiński wejdzie w skład rządu i zrzeknie się mandatu europosła.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Lech Muszyński)

Europoseł KO Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Poinformował o tym premier Donald Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Nowej Soli.

Szef rządu podkreślił, że Kierwiński ma wykształcenie techniczne, a także doświadczenie samorządowe oraz w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

"Mały problem polegał na tym, że on jest eurodeputowanym od niespełna 3 miesięcy" - zauważył premier. Jak podkreślił, były szef MSWiA zgodził się na zrzec mandatu europosła i wejdzie w skład rządu. "(Kierwiński) jest dzisiaj ze mną w Nowej Soli i jutro przystąpi do roboty we Wrocławiu" - powiedział.

"Większość, która dostaje się do europarlamentu, nie myśli o tym, żeby po 3 miesiącach składać mandat i tracić różne przyjemne rzeczy związane z wyjściem tam, a po 15 minutach otrzymałem odpowiedź, że jest gotowy także do złożenia mandatu eurodeputowanego, czyli będzie członkiem rządu odpowiedzialnym za ten program odbudowy" - przekazał Tusk.

Fala kulminacyjna przechodzi teraz przez Dolny Śląsk i Lubuskie. Premier powiedział, że w województwie lubuskim nie będzie tak dużo zniszczeń jak w województwach, przez które wcześniej przechodziła wielka woda, a samo wsparcie ma dotrzeć jak najszybciej. Premier zapowiedział, że we wszystkich gminach województwa lubuskiego, które zostaną zalane i zniszczone, ma być wprowadzony stan klęski żywiołowej.

