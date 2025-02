Sejm wyraził zgodę na areszt do 30 dni dla Zbigniewa Ziobry

Areszt do 30 dni dla posła PiS Zbigniewa Ziobry – dziś Sejm wyraził na to zgodę. Ma to być kara porządkowa w celu doprowadzenia go na przesłuchanie komisji do spraw Pegasusa. Prokurator generalny przekazał, że teraz sprawa trafi do sądu. – Zwracam uwagę na sformułowanie „do 30 dni” – podkreślił Adam Bodnar.