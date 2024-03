Zarzuty dla 5 osób ws. Funduszu Sprawiedliwości. Będą wnioski o areszt RDC 27.03.2024 15:19 Zarzuty dla pięciu osób w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To czterech urzędników resortu i jeden beneficjent - poinformowała Prokuratura Krajowa. Wobec trzech osób mają być wystosowane wnioski o tymczasowe aresztowanie.

Ministerstwo Spraweidliwości (autor: GOV)

W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości postawiliśmy zarzuty pięciu osobom; dotyczą m.in. wypłaty ponad 66 mln zł podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych, ani merytorycznych - poinformował w środę rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

- Materiał, który już mamy, pozwolił na postawienie zarzutów pięciu osobom. Tym osobom prokurator w dniu wczorajszym i dziś te zarzuty ogłosił. Jest to czterech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości i jeden przedstawiciel beneficjenta Fundacji Profeto - powiedział prok. Nowak.

- W pewnej ogólności: trzech z tych czterech urzędników, w tym dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, była dyrektor, jak również dwóch specjalistów, członków komisji konkursowej, otrzymali zarzuty w związku z tym, iż doprowadzili do wypłaty środków pieniężnych w kwocie ponad 66 milionów podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych, ani merytorycznych do otrzymania tych pieniędzy - dodał.

Jak mówił, "działali jednocześnie wspólnie i w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował ten podmiot". - Więc tutaj mieliśmy działania zarówno osoby, która się ubiegała o te pieniądze, jak i osób, które decydowały o przyznaniu tych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu - zaznaczył Nowak.

Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przemocą?

Pieniądze miały trafić do ks. Michała O., który jest prezesem fundacji Profeto. Otrzymał dotację na budowę ośrodka „Archipelag” w warszawskim Wilanowie. Budynek przy ul. Dobrodzieja z założenia ma być miejscem pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą.

Mieszkańcy dzielnicy nie kryją swojego zdziwienia i pytają o jego prawdziwe przeznaczenie. Pani Aleksandra obawia się, że w ich sąsiedztwie, za państwowe pieniądze powstanie kompleks medialny podobny do tego w Toruniu.

- Jeżeli to byłby ośrodek rzeczywiście stricte dla osób potrzebujących, dla osób, które miały kontakt z przemocą, bo takie były założenia, to nikt z nas nie miałby z tym żadnego problemu. Myślę, że byśmy to zaakceptowali. Natomiast informacje do nas docierają takie, że tam powstaje naprawdę sporo takich obiektów szkoleniowych, jakichś sal telewizyjnych. To jest ogromny obiekt, więc trochę nie chce mi się wierzyć, że to wszystko będzie wyłącznie dla osób poszkodowanych przemocą - powiedziała naszemu reporterowi.





Dofinansowanie początkowo wyliczano na 43 mln zł. Później wzrosło do 100 mln, z czego wypłacono dotąd 66 mln. W styczniu 2024 r. dalsze wypłaty zablokowało już nowe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. W inwestycji przy Dobrodzieja mają powstać obok kilkudziesięciu mieszkań i sal do terapii grupowej - sala widowiskowa, kaplica, studia nagraniowe z reżyserkami, serwerownie i biura open space.

Przeszukania

Na polecenie prokuratorów Prokuratury Krajowej, prowadzących śledztwo dotyczącego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, we wtorek w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, m.in. domu b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. W sprawie zatrzymano łącznie pięć osób - czworo "byłych i obecnych" urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Michała O., beneficjenta funduszu.

Główny cel Funduszu Sprawiedliwości to, w założeniu, pomoc ofiarom przestępstw. NIK w 2021 r. zarzuciła, że w praktyce zatracił on charakter funduszu celowego, dublował wydatki wielu organów państwowych, a ponad 60 proc. środków trafiało na zadania inne niż bezpośrednia pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

