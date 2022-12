Zamiast tłustego karpia - sandacz lub dorsz. Ekspert radzi, jak nie przytyć w święta Olga Kwaśniewska 21.12.2022 16:28 Przygotowując potrawy na święta, warto zadbać o zdrowe zamienniki i przygotowanie ich w nieco mniej kalorycznych wersjach. Kierownik poradni dietetycznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Katarzyna Antosik podpowiada, co zrobić, by nie czuć się ciężko.

Zamiast tłustego karpia - sandacz lub dorsz. Ekspert radzi, jak nie przytyć w święta (autor: pixabay)

- Może zamiast smażonego karpia, takiego karpia uduśmy sobie czy upieczmy w folii. Może zamiast pierogów odsmażanych, pierogi prosto z wody. Zamiast ciast, sięgnijmy po orzechy, suszone owoce, kompot z suszu. Rewelacyjny na trawienie - mówi Katarzyna Antosik.



Warto także zrezygnować z grochu do kapusty lub użyć lżejszych tłuszczów.

- Żeby kapusta wigilijna była kapustą wigilijną, to musi być dodatek oleju. Musi być dodatek suszonych grzybów. No jest to potrawa dosyć ciężka, natomiast możemy postarać się, żeby wprowadzić oleje, które będą dla nas z drugiej strony zdrowe, które będą zawierały spore ilości tych cennych składników, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Sięgajmy po oleje lniane - tłumaczy dietetyczna.

Koniecznie trzeba również pamiętać o odsączaniu ryby czy pierogów z tłuszczu po smażeniu oraz zrezygnować ze smażenia na tłuszczach zwierzęcych, na przykład na smalcu. Jeśli gotujemy makaron do kutii, to powinien być al dente.

Czytaj też: Świąteczne obżarstwo groźne dla zdrowia. Gastrolog radzi