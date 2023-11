Wyprawka szkolna „Dobry start” tylko do końca listopada. Ostatnie dni na wnioskowanie RDC 16.11.2023 12:44 ZUS wypłacił dotychczas ponad 1 mld 367 mln zł w ramach wyprawki szkolnej „Dobry start”. Objęło to ponad 4,5 mln dzieci – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Wnioski o „Dobry start” można składać tylko do końca listopada.

Świadczenie z programu "Dobry Start" przysługuje raz w roku (autor: Pixabay)

Rządowy program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

„ZUS wypłacił dotychczas ponad 1 mld 367 mln zł w ramach wyprawki szkolnej. Objęło to ponad 4,5 mln dzieci” – przekazała w komunikacie prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przypomniała, że osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o świadczenie mają czas tylko do końca listopada. „Większość rodziców i opiekunów nie tylko złożyło wnioski o świadczenie „Dobry start”, ale też otrzymało pieniądze na swoje rachunki bankowe” – podkreśliła prof. Uścińska.

„Natomiast, jeśli nie jesteśmy pewni, czy faktycznie w tym roku przesyłaliśmy elektroniczny dokument do ZUS o to świadczenie, warto to sprawdzić” – dodała.

Aby to zrobić wystarczy wejść na swój profil na PUE ZUS i w zakładce „Dobry start” sprawdzić listę obsłużonych wniosków. Jeśli znajduje się tam wniosek na rok szkolny 2023/2024 i ma on status „obsłużony”, to znaczy, że już skorzystało się ze świadczenia. Jeśli natomiast nie ma tam takiej pozycji, to do końca listopada jest czas na to, żeby złożyć wniosek i otrzymać pieniądze na dziecko.

Do kogo kierowany jest program?

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Wnioski o świadczenie 300 plus można złożyć wyłącznie online przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia.

Jak wskazuje ZUS, jeśli ktoś złoży wniosek w listopadzie, to musi się liczyć z tym, że pieniądze może otrzymać nawet w przyszłym roku. ZUS wypłaca świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

