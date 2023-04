Wystartował program „Mój Prąd”. Maksymalnie można otrzymać 58 tys. zł RDC 22.04.2023 15:39 Rozpoczął się nowy nabór wniosków w programie "Mój Prąd". Maksymalna dotacja to nawet 58 tys. zł. Nowością jest możliwość otrzymania wsparcia do kupna pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. W przypadku pomp będzie można otrzymać od 4 do 28 tys. zł dotacji.

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 2023 (autor: PublicDomainPictures)

W Dniu Ziemi ruszyła kolejna piąta odsłona programu promocji fotowoltaiki "Mój Prąd". Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski informował, że wnioski o dotacje poprzez generator wniosków będzie można składać od godz. 9.00.

Nabór wniosków w "Moim Prądzie" 5.0 potrwa do 22 grudnia bądź do wyczerpania się budżetu programu, który - jak informował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska - wynosi 955 mln zł. Zarezerwowano jednak dodatkowe 400 mln zł.

Co nowego w programie Mój Prąd?

Tak jak w poprzednich edycjach programu jest on skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się w obowiązującym od kwietnia 2022 r. net-billingu. Polega on na tym, że prosument niewykorzystaną przez siebie energię sprzedaje do sieci i kupuje ją kiedy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania na energię.

Nowością w "Moim Prądzie" 5.0 oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśla, że jest to odpowiedź na zgłaszane przez prosumentów potrzeby. "Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej" - zauważyła minister.

Dla kogo Mój Prąd?

Z dotacji w "Moim Prądzie" 5.0, będą mogły skorzystać trzy grupy wnioskodawców. Po pierwsze są to osoby rozliczające się z wyprodukowanego pądu w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji PV. Drugą grupą są osoby rozliczające się w "starym" systemie rozliczeń prosumentów, czyli net-meteringu, którzy do tej pory nie korzystali z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing. Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie i którzy już skorzystali z dofinansowania do paneli. W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki.

Po pierwsze instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie została przyłączona i opłacona od 1 stycznia 2020 r. Po drugie, trzeba przejść z net-meteringu na net-billing. Trzecim warunkiem otrzymania wsparcia - dla tej grupy wnioskodawców - będzie zgłaszanie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie "Mój Prąd" np. pompy ciepła.

W przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję o np. pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrasta - do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców dotacja do PV to jest do 3 tys. zł.

Program przewiduje też dotacje do elementów dodatkowych. W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tys. zł; magazynów energii do 16 tys. zł; decydując się na system zarządzania energią można otrzymać do 3 tys. zł.

Pompa ciepła z dotacją

Wybierając gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej będzie to do 19,4 tys. zł; dla pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.

Przy najszerszej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać, to 58 tys. zł.

MKiŚ zwraca uwagę, że w najnowszej odsłonie programu zmieniono wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS (systemów zarządzania energią). Zwiększono również liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu/etykietę energetyczną. Ponieważ zmienia się źródło dofinansowania, którym będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oznaczać to będzie m.in. zmianę tabliczki informacyjnej, jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.

Wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski informował, że jedna złotówka dotacji do paneli PV wygenerowała w gospodarce 6,2 zł na inwestycje.

W czwartej odsłonie "Mojego Prądu" złożono ponad 60 tys. wniosków na kwotę prawie 404 mln zł. Dzięki trwającemu od 2019 r. programowi w Polsce przybyło 0,5 mln prosumentów, do których trafiło ponad 2 mld zł dotacji z NFOŚiGW. Obecnie w kraju jest blisko 1 mln 250 tys. prosumentów.

