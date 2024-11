Wypadek na przejeździe kolejowym. Auto wjechało pod pociąg, nie żyje pięć osób RDC 03.11.2024 18:13 Auto osobowe, którym podróżowało pięć osób wjechało pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym we wsi Karwica Mazurska. Wszyscy podróżujący autem zginęli na miejscu — poinformowała straż pożarna. Podróżującym pociągiem nic się nie stało.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Hajnówka)

Do wypadku doszło ok. godz. 17 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym we wsi Karwica Mazurska. Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu poinformował, że droga jest nieprzejezdna.

Auto wjechało pod pociąg PKP Intercity relacji Białystok - Gdynia Główna. Pociągiem podróżowało 525 pasażerów oraz trzy osoby z obsługi pociągu. Nikt z jadących pociągiem nie odniósł obrażeń.

Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity poinformowała PAP, że ze względu na porę, czas powrotów z długiego weekendu zorganizowanie transportu zastępczego jest utrudnione.

— Na miejsce już pojechały trzy autokary, organizujemy kolejne. Wszyscy pasażerowie są pod opieką drużyny konduktorskiej, są bezpieczni — zapewniła przedstawicielka przewoźnika.

Prawdopodobnie podróżujący pociągiem zostaną przewiezieni do Olsztyna, a z tego miasta w dalszą podróż pojadą innym pociągiem. Zakrzewska przyznała, że na skutek wypadku lokomotywa nie nadaje się do dalszej jazdy.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański poinformował PAP, że siła zderzenia była tak duża, że całkowicie zgniecione auto osobowe znajduje się ok. 200 m od przejazdu.

Oficer prasowa piskiej policji Anna Szypczyńska powiedziała PAP, że na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Prawdopodobnie ofiary wypadku — troje dorosłych i dwoje dzieci - to rodzina. Na razie nie wiadomo, skąd pochodziły ofiary wypadku.

