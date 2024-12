12 osób zginęło w weekend na polskich drogach. Więcej wypadków niż w święta RDC 30.12.2024 11:18 W ostatni tegoroczny weekend na drogach doszło do 126 wypadków drogowych. Zginęło w nich 12 osób, a 157 zostało rannych – poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Policjanci zatrzymali 571 kierowców pod wpływem alkoholu. To gorsze statystyki niż w całe święta.

Wypadek/zdjęcie ilustracyjne (autor: Meditrans)

W ostatni weekend tego roku na drogach doszło do 126 wypadków, zginęło 12 osób, a 157 zostało rannych. Wzmożony ruch na terenie całego kraju wynikał z powrotów ze świątecznego wypoczynku. To gorsze statystyki niż przez całe święta. W całej Polsce od 24 do 26 grudnia doszło łącznie do 70 wypadków. Zginęło w nich 9 osób, a rannych zostało 77. Na podwójnym gazie jechało aż 512 osób.

Apel o rozwagę

Komenda Główna Policji poinformowała, że w czasie noworocznych podróży nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą policjanci ruchu drogowego.

"Apelujemy o ostrożna jazdę oraz o rozwagę podczas wsiadania za kierownicę, o dostosowanie prędkości do warunków ruchu, tym bardziej że w najbliższych dniach spodziewamy się bardzo zmiennych warunków atmosferycznych" – powiedział nadkom. Robert Opas z KGP.

Będzie zmiana przepisów?

Opas odniósł się także do pojawiających się w mediach publikacji o rzekomej zmianie przepisów.

"Uspokajam, że od 1 stycznia na polskich drogach mandaty będą nakładane w dotychczasowej wysokości, czyli w takiej jak w roku 2024" – przekazał.

Od pewnego czasu resorty: spraw wewnętrznych i administracji, infrastruktury i sprawiedliwości pracują nad zmianą przepisów o bezpieczeństwie na drogach. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zaostrzenie kar dla kierowców, którzy wsiadają za kierownicę mimo zakazu sądowego. Kolejne są zmiany dotyczą kierowania pod wpływem alkoholu.

Nowy typ przestępstwa

Wśród proponowanych zmian znalazł się także m.in. nowy typ przestępstwa – organizacja i udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Wprowadzone zostanie też nowe wykroczenie – tzw. drift. Grozić ma za to grzywna nie mniejsza niż 1500 zł, zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, a także zabezpieczenie pojazdu na 30 dni. W razie recydywy kary będą podwajane.

Propozycja zakłada również wyższe sankcje za rażąco niebezpieczną (brawurową) jazdę. Proponowane jest też podwyższenie kar za wypadek ze skutkiem śmiertelnym (nielegalny wyścig, rażąco niebezpieczna, brawurowa jazda lub złamanie zakazu prowadzenia pojazdów). Będzie za to grozić od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W tego typu sprawach sąd będzie orzekał również przepadek pojazdu.

Zmienić mają się również przepisy dotyczące młodych kierowców. Zgodnie z propozycją prawo jazdy kat. B będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły 17 lat. Bedą ich jednak obowiązywały pewne ograniczenia i dwuletni okres próbny.

Według zmienionych przepisów nie będzie możliwości redukcji punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia.

Wprowadzone mają zostać też zmiany limitu prędkości na drogach publicznych dla ciągników rolniczych. Obecnie maksymalna prędkość poruszania się ciągników wynosi 30 km/h. Według proponowanych zmian limit ma wynosić 40 km/h.

Czytaj też: Miał spowodować wypadek i zostawić w aucie rannego pasażera. Zatrzymany 30-latek