MSWiA: samochody zarejestrowane w Rosji od niedzieli już nie wjadą do Polski 16.09.2023 13:42 Od niedzieli będzie obowiązywał zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. Zakaz ten wchodzi w życie dziś o północy - zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Od niedzieli zakaz wjazdu do Polski samochodom z rosyjskimi rejestracjami (autor: MSWiA)

W sobotę na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął szef MSWiA Mariusz Kamiński, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

- W związku z opublikowaniem 8 września wytycznych Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu wjazdu na teren UE samochodów zarejestrowanych w Rosji, zakaz ten na granicy Polskiej będzie obowiązywał od jutra i wchodzi w życie dziś o północy - powiedział szef MSWiA.

Wyjaśnił, że oznacza to, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. - Rosyjskie samochody ciężarowe już wcześniej były objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie - zaznaczył.

- Dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie jak i również samochodów prywatnych niezależnie od tego czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji czy też obywatel innego państwa. Zasada jest taka - samochód zarejestrowany w Rosji nie ma prawa wjazdu do Polski - wyjaśnił.

- To jest kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie. W związku z tym, że państwo rosyjskie stanowi dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego - dodał Mariusz Kamiński.

Monitoring granicy na Bugu

Straż Graniczna ogłosiła w piątek przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie liczyła 172 km, będzie to około 4,5 tys. kamer, czujniki ruchu - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- W dniu wczorajszym Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Do 22 września zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu do składania ofert do Straży Granicznej - przekazał szef MSWiA.

Dodał, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada, aby jeszcze w tym roku wyłoniony wykonawca mógł rozpocząć prace nad budowa.

- Zapora elektroniczna będzie liczyła 172 kilometry; będzie to około 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych, termowizyjnych, czujniki ruchu, setki kilometrów kabli transmisyjnych - wymienił minister Kamiński.

Szef MSWiA zaznaczył, że zapora na rzece w stu procentach umożliwi monitorowanie sytuacji wzdłuż granicy z Białorusią. „Każda podjęta próba nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę będzie ujawniona przez naszych funkcjonariuszy” – stwierdził.

Minister Kamiński zastrzegł, że na rzece Bug nie jest planowana zapora inżynieryjna, fizyczna. - Tak, aby nie odcinać naszych obywateli od rzeki – podkreślił.

