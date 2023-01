Watykan potwierdza: Benedykt XVI będzie pochowany tam, gdzie był grób Jana Pawła II RDC 02.01.2023 20:23 Emerytowany papież Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, w którym do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II - potwierdził w poniedziałek medialne doniesienia dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Zwierzchnik Kościoła zmarł w sobotę w wieku 95 lat. Pogrzeb zaplanowano na czwartek 5 stycznia.

Watykan potwierdza: Benedykt XVI będzie pochowany tam, gdzie był grób Jana Pawła II (autor: PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI BT)

Po beatyfikacji polskiego papieża 1 maja 2011 roku jego grób został przeniesiony z Grot Watykańskich do bazyliki Świętego Piotra do kaplicy św. Sebastiana. W miejscu, w którym przez sześć lat wierni oddawali hołd Janowi Pawłowi II, będzie teraz znajdował się grób zmarłego w sobotę pierwszego w dziejach emerytowanego papieża. Zostanie tam pochowany po mszy pogrzebowej w czwartek na placu Świętego Piotra

Prezydent Duda weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Benedykta XVI

W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział Prezydent Andrzej Duda – poinformowała kancelaria prezydenta. O zamiarze prezydenta, by wziąć udział w ceremonii pogrzebowej, poinformował wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. - Prezydent Andrzej Duda zamierza wziąć udział w pogrzebie papieża Benedykta XVI, którego uważa za wybitny autorytet moralny oraz jednego z najwybitniejszych ludzi Kościoła naszych czasów. Całe pokolenie Polaków, do którego należy prezydent Duda, pamięta Benedykta XVI również jako przyjaciela Polski i przede wszystkim jako bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II – mówił Kumoch.

W pogrzebie udział weźmie też metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz

"Metropolita warszawski jest jednym z trzech polskich kardynałów kreowanych przez papieża Benedykta XVI. Biret kardynalski abp Kazimierz Nycz odebrał z rąk Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie razem z 24 duchownymi" - czytamy w komunikacie.

Przypomniano, że "w maju 2006 r. Benedykt XVI pielgrzymował do Polski – była to jego druga podróż apostolska od początku pontyfikatu". 25 maja papież spotkał się z duchowieństwem w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie" - dodano.

Zwrócono uwagę, że w homilii papież Benedykt XVI mówił wówczas "o heroicznych świadkach wiary i ufności tych, którzy oddali swe życie Bogu i ludziom, o kanonizowanych świętych i o zwyczajnych ludziach, którzy pozostali prawi, autentyczni i dobrzy, nie ulegając zwątpieniu, nie tracąc wiary". "+W tej katedrze szczególnie wspominam Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którego nazywacie +Prymasem Tysiąclecia+, który — zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce — umiał wiernie służyć Kościołowi nawet pośród długotrwałych, bolesnych doświadczeń+ – mówił do kapłanów Benedykt XVI" - czytamy w komunikacie.

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z wystawieniem ciała Benedykta XVI

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadzono w Watykanie w związku z wystawieniem ciała emerytowanego papieża Benedykta XVI w bazylice Świętego Piotra i oczekiwanym przybyciem tysięcy wiernych. W poniedziałek rano w kolejce do bazyliki stały już setki osób. Terenu w rejonie placu Świętego Piotra i prowadzącej do niego via della Conciliazione pilnują wzmocnione patrole sił porządkowych. Barierkami wyznaczono korytarze, którymi odbywać się będzie ruch wiernych.

Tylko w poniedziałek emerytowanemu papieżowi hołd oddało 65 tys. osób - poinformował Watykan tuż przed zamknięciem bazyliki. To znacznie większa liczba niż prognozowały wcześniej władze Rzymu, które spodziewały się do 35 tys. osób dziennie.

Msza pogrzebowa Benedykta XVI pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędzie się w czwartek rano.

Emerytowany papież zmarł w sobotę rano w wieku 95 lat. Jak podał Watykan, śmierć nastąpiła o 9:34, były papież zmarł w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, w którym mieszkał od swojej historycznej rezygnacji w 2013 roku.

O pogorszeniu stanu zdrowia Josepha Ratzingera informował w ubiegłą środę papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Przez kolejne dwa dni Watykan informował o stabilnym, ale ciężkim stanie pierwszego w dziejach emerytowanego papieża.

Benedykt XVI był 265. papieżem i siódmym suwerenem Państwa Watykańskiego. Na stolicy papieskiej zasiadał - jako pierwszy papież z Niemiec od blisko 500 lat - od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku, gdy w wieku 85 lat ustąpił i jako pierwszy przyjął tytuł "papa emeritus".

Czytaj też: Nie żyje Benedykt XVI. Papież senior miał 95 lat