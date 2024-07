Warszawa przyszłości z bezzałogowym transportem lotniczym? K. Piekarska: To możliwe Adam Abramiuk 09.07.2024 21:54 W audycji „Start Tygodnia” goście Adama Abramiuka rozmawiali na temat przyszłości Lotniska Chopina w Warszawie po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. – Na Okęciu będzie miejsce dla komunikacji przyszłości – zapowiadał wcześniej na antenie Radia dla Ciebie wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.

Lotnisko Chopina (autor: Lotnisko Chopina)

Goście audycji „Start Tygodnia” komentowali plan dla Lotniska Chopina po wybudowaniu CPK w Baranowie. Wcześniej wiceminister infrastruktury Maciej Lasek informował w Radiu Dla Ciebie, że na Okęciu będzie miejsce dla komunikacji przyszłości.

– Mamy na to 8 lat, sprawa będzie konsultowana z warszawiakami – przekazała Posłanka PO Katarzyna Piekarska.

– Ja jestem w stanie sobie wyobrazić takie właśnie nowoczesne maszyny, które będą np. dronami towarowymi. Natomiast to co trzeba powiedzieć, mamy na to 8 lat. Będzie ona też związana z tym co powiedzą sami warszawiacy, bo to nas odróżnia, naszą koalicję od poprzedniej, że my będziemy rozmawiać z ludźmi. Będziemy to konsultować z warszawskim samorządem i będziemy to konsultować z warszawiakami – mówiła.

Minister do spraw CPK zapowiadał przeniesienie ruchu komercyjnego pasażerskiego do CPK.

– Ja uważam, że trzeba to jeszcze przemyśleć – mówiła posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina- Śliwowska.

– Lotnisko Chopina może być w przyszłości takim właśnie lotniskiem typowo pod ruch biznesowy, pod ruch charterowy, które też jest potrzebne jako takie lotnisko satelickie w stosunku do CPK. Ja myślę, że zarówno Modlin jak i Chopin będą miały swoje miejsce przy CPK – dodała.

Na to, że projekt CPK trzeba jeszcze dobrze przemyśleć wskazywał Poseł PSL Adam Orliński. – Chodzi o mieszkańców miejscowości, gdzie port powstanie – tłumaczył.

– Oni teraz oczekują jasnych deklaracji. Ja także to w swojej wypowiedzi podczas posiedzenia Sejmu odnośnie CPK powiedziałem, że przede wszystkim ten program dobrowolnych nabyć, który był, musi być programem godnych nabyć. I to jest podstawowa bolączka, bo tam się odbywały dramaty ludzkie. Wcześniej te szprychy rozjeżdżał taki Sochaczew, taki Żyrardów, w którym ja funkcjonuję. Szprychy szły przez centralne ujęcia wody dla tych miast i dla mieszkańców – mówił.

Wciąż do wykupienia jest jeszcze ponad 60 proc. gruntów pod CPK.

Jak mówił w RDC wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek – trzeba to zrobić w ciągu dwóch lat, bo w 2026 roku planowane jest pozwolenie na budowę.

