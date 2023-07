Kiedy pracodawca może przerwać urlop pracownika? Wakacyjny Kodeks pracy w RDC Natalia Rozbicka 13.07.2023 15:40 Przerwanie urlopu pracownika przez pracodawcę jest możliwe, może być jednak dość kosztowne. W „Magazynie ekonomicznym” na antenie RDC rozmawialiśmy o prawach pracowników i pracodawców w tym zakresie. – Prawo pracy przewiduje coś takiego, jak odwołanie pracownika z urlopu – mówiła Wioletta Miros z kancelarii adwokackiej Czupajło Ciskowski & Partnerzy.

Kiedy pracownik musi wrócić z urlopu? (autor: Adam Warżawa/PAP)

Szef może wezwać zatrudnioną osobę do pracy w czasie jego urlopu, ale nie może tego nadużywać. Nawet Konstytucja daje prawo nieprzerwanego odpoczynku.

– Prawo pracy przewiduje coś takiego, jak odwołanie pracownika z urlopu, ten środek powinien być jednak wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, które nie były możliwe do przewidzenia – powiedziała na antenie Radia dla Ciebie Wioletta Miros z kancelarii adwokackiej Czupajło Ciskowski & Partnerzy.

Skorzystanie z tego prawa może okazać się jednak trudnym zadaniem.

– Pracodawca powinien skontaktować się z pracownikiem. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ pracownik przebywający na urlopie może być poza zasięgiem, może nie odebrać telefonu, może nie odczytywać mail. Jest to jednak polecenie służbowe, do którego pracownik musi się zastosować – zauważyła Miros.

Są jednak wyjątki od odbierania telefonów.

– Nie mamy obowiązku posiadania ze sobą telefonu służbowego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mamy wprost w umowie albo regulaminie zawarte to, że musimy ten telefon ze sobą mieć i odbierać go nawet na urlopie. Przy czym takie sytuacje są niezwykle rzadkie. To się zdarza głównie na stanowiskach kierowniczych – dodała Miros.

Choć pracodawca może wydać polecenie przerwania urlopu, to musi ponieść wszelkie koszty, jakie poniósł pracownik, który musiał skrócić swoje wakacje.

– Przejazdy czy przeloty nie tylko pracownika, ale i jego rodziny, jeżeli odwołanie urlopu powoduje, że cała rodzina wraca. Pracodawca powinien również zwrócić koszty niewykorzystanego noclegu. Tak naprawdę każdy udokumentowany koszt, który pracownik poniósł, a którego nie może odebrać, ponosi pracodawca – podkreśliła Miros.

Co ważne, pracownik może zostać wezwany z urlopu wyłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości zastąpienia go, jak np. kierownik czy menadżer, kiedy w nagłej sytuacji musi podjąć decyzje, których nikt inny nie może podjąć.

Trzeba również pamiętać, że nawet jeśli pracownik będzie podczas urlopu wezwany do zajęcia się służbowymi sprawami przez krótki czas, na przykład dwie godziny, to należy mu oddać cały dzień wolnego.

Posłuchaj całej rozmowy: Magazyn Ekonomiczny. Wakacyjny Kodeks pracy

Czytaj też: Szczyt NATO w Wilnie. Jednym z tematów wzmocnienie wschodniej flanki