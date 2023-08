Ekspert w RDC: Transport ukraińskich towarów przez polską granicę stałym trendem Marta Hernik 24.08.2023 19:53 Transport ukraińskich towarów na zachód przez lądową granicę z Polską i porty rzeczne na Dunaju będzie najprawdopodobniej trwałym trendem. O handlu z Ukrainą mówił w „Magazynie ekonomicznym RDC” Jacek Płaza z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Transport ukraińskich towarów na zachód - przez lądową granicę z Polską i porty rzeczne na Dunaju (autor: Straż Graniczna)

Gość „Magazynu ekonomicznego RDC” Jacek Płaza z Klubu Jagiellońskiego zauważył na naszej antenie, że wątpliwe jest, aby nawet po zakończeniu wojny Ukraina wróciła do handlu z Rosją na poziomie zbliżonym do tego sprzed 2022 roku.

– Zależy oczywiście od tego, jak potoczy się sytuacja wojenna. Na razie trudno ocenić, jak skłonni będą do negocjacji zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Wiemy, że porozumienie o korytarzu, który pozwala na eksport ukraińskiego zboża przez ukraińskie porty, zostało zerwane przez Rosję. W Polsce mieliśmy krótkotrwały zakaz wywozu zboża, ale wypracowaliśmy już odpowiednie mechanizmy – powiedział Płaza.

Jak jednak przyznał nasz gość, problemem jest biurokracja i to właśnie ona powoduje potężne korki na granicy.

– Jest szansa, żeby udrożnić te przejścia i pozwolić na lepszy wstęp ukraińskim towarom do Polski i do Unii Europejskiej, jeśli poprawi się kwestie „papierologiczne”. Pozostaje też kwestia przepustowości infrastruktury granicznej i kolejowej w Polsce. To są sprawy, których nie da się załatwić z dnia na dzień. Takie inwestycje będą trwały kilka lat, a Polska i Ukraina mają tu wiele do zrobienia po obu stronach granicy – dodał.

Ukraińskie koleje i rząd w Kijowie jasno deklarują, że chcą zintegrować swoją sieć kolejową z unijną.

Posłuchaj całej rozmowy: Magazyn ekonomiczny. O rozwoju handlu z Ukrainą

Czytaj też: Twórca Grupy Wagnera nie żyje. Jewgienij Prigożyn zginął w katastrofie samolotu