Walka o konkurencyjność gospodarczą z USA. Europie brakuje genu innowacyjności? RDC 10.01.2025 18:39 Europie brakuje genu innowacyjności, dlatego przegrywa konkurencyjność gospodarczą z USA — uważa Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego. Gość „Magazynu ekonomicznego” Polskiego Radia RDC przekonywał, że obecność Elona Muska w rządzie USA może mieć pozytywne skutki, także dla Europy. Najbogatszy człowiek świata został powołany na stanowisko przewodniczącego nowego Departamentu Efektywności Rządu (DOGE).

Walka o konkurencyjność gospodarczą z USA. (autor: pexels)

Ekspert Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego, który był gościem „Magazynu ekonomicznego” Polskiego Radia RDC, uważa, że Europie brakuje genu innowacyjności. Może to być powodem, dla którego przegrywa konkurencyjność gospodarczą z USA.

Jak zaznaczył ekspert, Stany Zjednoczone Ameryki mają Elona Muska z jego pomysłami i odwagą.

— Elon Musk wymyślił to, że trzeba polecieć na Marsa, czyli trzeba masę różnych rzeczy wynaleźć, których jeszcze nie umiemy. Na miejscu może znajdziemy surowce energetyczne, które mają bardzo dużą gęstość energii, którą będziemy w stanie nawet z powrotem na Ziemię sprowadzić — mówił Roszkowski.

Zdaniem eksperta, Europa może brać przykład.

— Tak, potrzeba trochę regulacji, ale takich jednorazowych, nietypowych. Trzeba być częścią administracji, trzeba być zaprzyjaźnionym z prezydentem. Jest to kompletnie nietypowe. Ja mam wrażenie, że w Europie takich „jaj” to po prostu nikt nie ma. Wszyscy uznali, że jest wspaniale. To jest problem, że nie ma takiego genu innowacyjności — podkreślał Roszkowski.

Jak przekonywał ekspert, Elon Musk w rządzie USA wyjdzie na dobre, również Europie.

— Wyjdzie na dobre z kilku względów. Europa robi się takim zastanym skansenem, ale Musk ma poprowadzić Departament Efektywności Rządu (DOGE). Państwa rzadko między sobą konkurują tak oficjalnie, na przykład na efektywność wydawania pieniędzy, efektywność gospodarki. Generalnie idzie to w takim kierunku, w którym ta wolność, a na końcu rozumiem też jakaś innowacyjność, będzie inspirowana — zaznaczał Roszkowski.

Elon Musk to amerykański multimiliarder, właściciel platformy X i bliski współpracownik Donalda Trumpa.

Musk skrytykował ostatnio władze Kanady, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz wyraził poparcie dla nacjonalistów w europejskich krajach.

