U. Zielińska zapowiada przyspieszenie programu Czyste Powietrze. „To absolutny priorytet"

17.01.2024

Przyspieszenie udrożnienie i zapewnienie stabilnego finansowania dla Programu Czyste Powietrze to absolutny priorytet Ministerstwa Klimatu i środowiska. – Chcemy, żeby przyspieszył i żebyśmy mogli wszyscy wymienić swoje stare kotły na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła – powiedziała w Radiu dla Ciebie wiceszefowa resortu Urszula Zielińska.

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem. „Nie chcemy żeby ten program zwalniał” – podkreśliła w audycji Polityka w Południe Urszula Zielińska.



„Żeby przyspieszył i żebyśmy mogli wszyscy wymienić swoje stare kotły na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła. Chcemy, żeby ludzie mogli docieplić dom, poprawić efektywność energetyczną, bo ta najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy i tu mamy bardzo duży potencjał oszczędnościowy ale na to potrzebujemy strumienia środków” – tłumaczy wiceszefowa resortu Klimatu i Środowiska.

Tym bardziej, że jak powiedziała wiceminister ubóstwo energetyczne w Polsce jest dwukrotnie wyższe niż średnio w Unii Europejskiej. Urszula Zielińska tłumaczyła też swoją wypowiedź na nieformalnym spotkaniu w Brukseli. Powiedziała tam, że Unia w tym Polska - musi przyjąć ambitny cel redukcji emisji o 90 procent. Wywołała w ten sposób oburzenie na prawicy i konsternację w rządzie. "To stanowisko rządu będzie dopiero przygotowywane" – tłumaczy Zielińska.

„To jest takie pokazanie podejścia otwartego, bez absolutnie, co mi się przypisuje niezgodnie z prawdą, żadnych jasnych deklaracji z naszej strony, bo to stanowisko będzie dopiero wypracowywane, więc uspokajam wszystkich, że będzie również konsultowane” – mówiła Zielińska.

Na początku lutego Komisja Europejska ma zająć się tematem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

