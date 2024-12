W niewiele ponad cztery godziny pendolino z Warszawy do Szczecina już od tej niedzieli Adam Abramiuk 11.12.2024 20:18 Przejazd pendolino z Warszawy do Szczecina w niecałe 4 godziny i 20 minut będzie możliwy już od najbliższej niedzieli. Za bilety zapłacimy nieco ponad 100 zł. Zmian w kolejowej siatce połączeń na Mazowszu będzie jednak więcej. Wszyscy przewoźnicy wprowadzają nowe tabele odjazdów i przyjazdów.

Pendolino (autor: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

Od niedzieli wejdą w życie nowe rozkłady na kolei. Będzie więcej połączeń z Warszawy do największych miast w Polsce, nowe linie i rekordowe czasy przejazdu.

Nowością będzie pendolino z Warszawy do Szczecina. Przejazd, który dotychczas wynosił 5,5 godziny, teraz zajmie niecałe 4 godziny i 20 minut.

Wszyscy przewoźnicy – zarówno dalekobieżni jak i podmiejscy – wprowadzą nowe tabele odjazdów i przyjazdów.

– Na najpopularniejszych trasach pociągi będą kursowały w stałych odstępach czasowych, np. co jedną, dwie czy cztery godziny. To jest bardzo wygodne dla pasażera, ponieważ łatwo jest wówczas zapamiętać godzinę odjazdu, a po drugie bardzo ułatwia to przesiadki – mówi rzecznik PKP InterCity Maciej Dutkiewicz.

Za bilet pendolino z Warszawy do Szczecina zapłacimy nieco ponad 100 zł – to o 20 zł więcej niż obecnie.

– Pasażerowie będą mieli do dyspozycji dziewięć połączeń dziennie. Pociągi z Warszawy Centralnej do Szczecina odjeżdżają co dwie godziny i co godzinę w szczycie. Zawsze jest to pełna godzina albo w pół do – informuje Dutkiewicz.

Z mazowieckich miast więcej połączeń dalekobieżnych zyska Ciechanów.

– Pociągi będą odjeżdżały w równych odstępach przez cały dzień. Tych połączeń będzie więcej, bo 36 w ciągu dnia. Pociągi z Ciechanowa do Warszawy będą odjeżdżały co 60 minut. Również co 60 minut będą odjeżdżały pociągi z Ciechanowa w kierunku północnym na przemian do Trójmiasta i do Olsztyna – dodaje rzecznik PKP InterCity.

Nowy rozkład w PKP IC będzie obowiązywał przez cały kolejny rok.

