Dokarmianie pupili ze świątecznego stołu? „Pies to nie śmietnik" Pies to nie jest śmietnik – behawiorysta psów i prowadzący w Polskim Radiu RDC audycję „Na psa urok" Karol Kosiorowski przypomina, że przy świątecznym stole nie ma miejsca na dokarmianie naszych zwierzaków. W RDC podpowiadamy, jak najlepiej zadbać o naszych czworonożnych pupili podczas trwających świąt.

Pies to nie śmietnik (autor: Pixabay)

Na świątecznym stole nie ma rzeczy, z którymi powinniśmy się dzielić z psami.

Behawiorysta psów i prowadzący w Polskim Radiu RDC audycję „Na psa urok” Karol Kosiorowski podkreśla, że resztki jedzenia to nie jest dobry pokarm dla naszych pupili.

– Pies to nie jest śmietnik, pies ma swoją karmę i nie powinien dostawać tego, co ląduje na naszym stole. Po pierwsze, te rzeczy są solone, przyprawiane, to nie jest dobre dla psa. Nawet kawałek kiełbasa, no pewnie psu się nic nie stanie, ale to nie jest coś, co on powinien jeść. Są specjalne smaki, specjalne nagrody dla psów – mówi.

Resztki z kolacji najlepiej oddać do pobliskich jadłodzielni. Pokarm się nie zmarnuje, a skorzysta z niego ktoś inny.

