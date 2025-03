„Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Salto i Piotruś szukają nowego domu 16.03.2025 11:44 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Salto i Piotruś czekają na swoich nowych właścicieli.

RDC/Info pras.

Salto - to imię doskonale do niego pasuje. Jest energiczny, chętnie by powywijał salta. To młodziak, ma półtora roku, widać w nim jeszcze szczenięcą energię. Entuzjastycznie wita wolontariuszy. Ma smukłe ciało, długie kończyny i króciutką, aksamitną sierść. Jest piękny. I spory, waży około 23 kg. Salto jest przyjazny, otwarty na człowieka. Bardzo się męczy w schronisku. Potrzebuje ruchu, przestrzeni.

Piotrek dla odmiany to maluch, waży 8 kg, ale również energiczny. Uwielbia spacery, chętnie węszy, eksploruje, odczytuje zostawione przez inne psy wiadomości i na nie odpowiada. Piotrek ma 4 lata. Jest uroczy, puchaty, wygląda jak pluszak. Ale nie wolno traktować go jak zabawkę, chociaż wiele osób tak właśnie traktuje małe psy. Piotrek bardzo potrzebuje spokojnego domu, w którym jego energia nie będzie nakręcana. Szuka miejsca, gdzie będzie mógł się wyciszyć, pozna rytm dnia i nową rutynę.

Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Salto i Piotrka, na pewno któreś z nich podbije Twoje serce! Kontakt w sprawie adopcji: nr tel. 519 615 975

Nie możesz dać domu stałego? Możesz zostać domem tymczasowym. Nie możesz? Pomyśl o adopcji wirtualnej: nr tel. 502 555 516.

Zajrzyj też na profil schroniska na Facebooku. Znajdziesz tam posty o Salto, Piotrku i innych psach z Korabek.

