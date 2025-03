„Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Nurzyk i Waldek szukają nowego domu RDC 09.03.2025 11:22 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Nurzyk i Waldek czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

4 Nurzyk i Waldek czekają na swoich nowych właścicieli, (autor: rdc)

Dziś do adopcji polecają się dwa duże, czarne psy ze Schroniska w Korabiewicach.

Duże i czarne oznacza, że trudno znaleźć dla nich dom. Może jednak potencjalnych opiekunów przekona fakt, że zarówno Nurzyk, jak i Waldek to cud chłopaki. Psiaki przyjechały do schroniska z przytuliska, w którym żyły w strasznych warunkach. Być może jest między nimi pokrewieństwo, są bowiem do siebie podobne. Nie wiemy jednak tego na pewno.

Nurzyk do adopcji

Nurzyk to dwuletni młodziak. Wesoły przytulas. Łączy duże psie rozmiary z łagodnym usposobieniem.

Wygląda majestatycznie (waży 24 kg), kiedy leżąc, krzyżuje długie, smukłe łapy. Zawinięty do góry ogon wesoło koresponduje z zazwyczaj uśmiechnięty pysiem.

W schronisku z zainteresowaniem, ale bez ekscytacji, podchodzi do innych psów oraz kotów. Nie poluje. Uwielbia zabawę i bieganie. W pełni korzysta ze swobody, którą dają spacery: węszy i zajmuje się swoimi psimi sprawami, co jakiś czas sprawdzając obecność człowieka. Ładnie chodzi na smyczy i bywa, że przybiega przywołany.

Waldek do adopcji

Dwuletni, 24-kilogramowy Waldek jest pełen ufności i delikatności. Po jego zachowaniu widać, że nie miał zbyt dużo styczności z człowiekiem, jednak po pierwszych chwilach nieśmiałości, ufnie podchodzi do ludzi. Patrzy w oczy i szturcha dłoń w oczekiwaniu na drapanie i głaskanie.

Waldek zaczyna rozumieć, że wyciągnięta ręka oznacza głaskanie, smycz spacer, a zawołanie prośbę o uwagę. Na smyczy nie ciągnie, jest bardzo podekscytowany spacerem, ale po chwili uspokaja się i zaczyna wąchać i zwiedzać.

Jest majestatyczny i trochę nieporadny. I piękny. Końcówki łap ma białe, wygląda to czarująco.

Kontakt w sprawie adopcji: nr tel. 519 615 975

Nie możesz dać domu stałego? Możesz zostać domem tymczasowym. Nie możesz? Pomyśl o adopcji wirtualnej: nr tel. 502 555 516.

Zajrzyj też na profil schroniska na Facebooku. Znajdziesz tam posty o Tomku, Marylce i innych psach z Korabek.

