Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej domu? Ekspert odpowiada Natalia Rozbicka 18.05.2023 11:32 Wynajem lub sprzedaż domu czy mieszkania możliwy tylko ze specjalnym dokumentem. O świadectwie charakterystyki energetycznej i jego specyfice mówił w „Magazynie ekonomicznym” Maciej Surówka – prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków (autor: Pexels)

Pod koniec kwietnia weszły w życie przepisy, które obligują do przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Kiedy jest ono wymagane?

– W sytuacji, gdy ktoś sprzedaje lub planuje wynajęcie mieszkania czy całego budynku. Drugi przypadek to sytuacja, gdy w planach jest budowa budynku i oddanie go do użytkowania – wyjaśniał w Radiu dla Ciebie prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych Maciej Surówka.

Trzeci przypadek to tzw. budynki używane przez administrację czy samorządy. One także powinny posiadać świadectwo, jednak dokument nie jest konieczny np. podczas dziedziczenia nieruchomości.

Jeśli zaś sprzedajemy mieszkanie, wystarczy świadectwo dla danego lokalu, a nie całego bloku mieszkalnego.

– Sprzedając lub wynajmując mieszkanie, należy przekazać świadectwo energetyczne tylko tego konkretnego mieszkania. Świadectwo budynku da mi bardzo niewiele informacji – dodał Surówka.

Pod koniec kwietnia weszły w życie przepisy, które zobowiązują do wyrobienia świadectwa dla wszystkich budynków, a nie tylko wybudowanych po 2009 roku, jak to było wcześniej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię zużywaną np. do ogrzewania czy wentylacji.

