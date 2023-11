Dzień otwarty w Sejmie. To z okazji Narodowego Święta Niepodległości RDC 07.11.2023 15:18 W sobotę, 11 listopada Sejm będzie otwarty dla zwiedzających, zobaczyć będzie można m.in. Hol Główny, Salę Kolumnowa, galerię Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski i Senat — poinformowała we wtorek Kancelaria Sejmu. Dzień otwarty z okazji Narodowego Święta Niepodległości to coroczna tradycja.

W Narodowe Święto Niepodległości Sejm będzie otwarty dla zwiedzających (autor: Sejm RP/X)

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości będzie można zwiedzić Sejm RP. Jest to coroczna tradycja.

Jak poinformowano w komunikacie, osoby chcące zwiedzić Sejm będą mogły to zrobić w godz. 10:00-16:00. Nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych rezerwacji, należy jedynie zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do Działu Przepustek (od ul. Wiejskiej). Wszystkie osoby wchodzące do budynku - ze względów bezpieczeństwa - zostaną poddane kontroli pirotechnicznej.

W sobotę drzwi gmachu przy Wiejskiej zostaną otwarte dla zwiedzających, którzy będą mogli zobaczyć miejsca znane z przekazów medialnych. Hol Główny, Sala Kolumnowa, galeria Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski i Senat - dzięki specjalnie wyznaczonej trasie odwiedzający dokładnie poznają jeden z najważniejszych gmachów w Polsce.

W tym roku dzień otwarty przypada w szczególnym okresie poprzedzającym pierwsze posiedzenie X kadencji Sejmu.

Kancelaria Sejmu zachęca, by zwiedzający wybierając się do Sejmu skorzystali ze środków transportu publicznego. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się na Placu Trzech Krzyży oraz ul. Górnośląskiej.

Czytaj też: Kto zdobędzie Nagrody Mediów Publicznych 2023? Ogłoszono nominowanych