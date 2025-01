W Sejmie ustawa incydentalna, sankcyjna i lex Romanowski. Dziś początek posiedzenia RDC 08.01.2025 04:26 Na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu Sejm rozpatrzy m.in. projekt tzw. ustawy incydentalnej, dotyczącej stwierdzania ważności wyborów prezydenckich, oraz ustawy sankcyjnej. Posłowie zapoznają się także z programem polskiej prezydencji w Radzie UE oraz zagłosują nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej. Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że Sejm zajmie się również projektem tzw. lex Romanowski.

Czym zajmie się Sejm? (autor: Sejm.gov.pl)

W środę rano Sejm zapozna się z „Programem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (1 stycznia - 30 czerwca 2025 r.)”, przedłożonym przez ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapkę. Nad dokumentem odbędzie się dyskusja.

W dokumencie podkreślono, że „Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w okresie niepewności i niepokoju. Europa mierzy się ze skutkami trwającej trzeci rok agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę i koniecznością wzmocnienia własnego potencjału obronnego”. „Obserwujemy rosnące napięcia geopolityczne, erozję porządku międzynarodowego opartego na zasadach i ataki hybrydowe wymierzone w europejską demokrację i bezpieczeństwo. Europejczyków dotykają skutki presji migracyjnej, transformacji energetycznej, malejącej konkurencyjności europejskiej gospodarki i zmian klimatu” - czytamy.

Po tym punkcie w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy spraw, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi w 2025 r. Projekt tzw. ustawy incydentalnej złożony przez Polskę2050-TD odnosi się do rozstrzygania przez Sąd Najwyższy spraw dot. tegorocznych wyborów prezydenckich. W projekcie przewidziano, że ważność tych wyborów miałyby orzec trzy izby SN: Karna, Cywilna i Pracy, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

W grudniu marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia informował, że spotkał się z przewodniczącymi klubów i kół parlamentarnych, którym przedstawił projekt tzw. ustawy incydentalnej, dotyczącej wyborów prezydenckich. Jeszcze tego samego dnia Hołownia spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, aby przedstawić mu ten projekt. Duda powiedział po spotkaniu, że jest „otwarty na dyskusję na temat różnych idei legislacyjnych, także jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, tym bardziej, że generalnie jest powiedziane w konstytucji, że rozstrzyga Sąd Najwyższy, więc tutaj można różnie dokonać oczywiście prawnej modyfikacji”.

Projekt „lex Romanowski”

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podał, że na posiedzeniu Sejm zajmie się projektem tzw. lex Romanowski, czyli noweli ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; zakłada on, że parlamentarzysta wobec którego sąd zastosował tymczasowy areszt ma być pozbawiony prawa do uposażenia.

Jak dodał, zakłada ona, że poseł, „nie tylko taki, który fizycznie już jest pozbawiony wolności, ale wobec którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, traci swoje wynagrodzenie”. Odpowiedni projekt noweli ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora złożyła 31 grudnia ub.r. grupa posłów: KO, Polski 2050-TD i PSL-TD.

We wtorek zebrać ma się Prezydium Sejmu, by dyskutować m.in. o sprawie posła PiS, b. wiceszefa MS Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, który otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a w ubiegłym tygodniu poinformował, że „zrzekł się statusu posła zawodowego” i nie będzie w związku z tym pobierać poselskiego wynagrodzenia, zaś pismo w tej sprawie wysłał do Kancelarii Sejmu.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że dyskusja będzie dotyczyć tego czy iść „w zmianę ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora”, czy na przykład dokonać zmiany w Regulaminie Sejmu i podnieść „sankcje finansowe” wobec posła za nieobecność na posiedzeniu. Dodał, że „dzisiaj nieobecność fizyczna na posiedzeniu kosztuje posła za dzień nieobecności 1/30 wynagrodzenia”.

Z jakimi projektami zapoznają się posłowie?

Posłowie zapoznają się też ze sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie tzw. ustawy sankcyjnej, czyli nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W projekcie proponuje się dostosowanie obowiązującego brzmienia przepisów prawa krajowego do zmian wprowadzonych w rozporządzeniach unijnych, „z jednej strony w zakresie uzupełnienia katalogu odstępstw od sankcji unijnych, z drugiej zaś w zakresie uzupełnienia katalogu zakazów, które podlegają karom administracyjnym (ustawa o KAS) oraz sankcjom karnym (ustawa sankcyjna)”.

W środę odbędzie się też II czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Autorzy projektu proponują ustanowienie 14 lutego Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Sejm wysłucha sprawozdania komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o projekcie nowelizacji ustawy o rynku mocy. Dotyczy on wprowadzenia aukcji uzupełniających na rynku mocy od drugiej połowy 2025 roku do 2028 roku. W aukcjach nabywana będzie dodatkowa moc na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju.

W środę Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o azyl oraz wprowadzenia dodatkowych przesłanek, które umożliwią pozbawianie statusu uchodźcy. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony granicy poprzez przeciwdziałanie zjawisku wykorzystywania migracji przez Białoruś, która w kooperacji z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej.

Posłowie wysłuchają też sprawozdania komisji kultury o projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Tragedii Górnośląskiej.

Czym w czwartek zajmie się Sejm?

Czwartek rozpocznie się w Sejmie od pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej. „Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia dotyczącego Prokuratury Europejskiej. Polska przystąpiła do tej struktury w marcu 2024 roku. Dzięki nowym przepisom, możliwe będzie pełne funkcjonowanie organów Prokuratury Europejskiej w naszym kraju” - informował rząd.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie mechanizmu wyłaniania kandydatów na prokuratora Prokuratury Europejskiej. Będą oni wyłaniani spośród prokuratorów w konkursie na prokuratora europejskiego i konkursie na delegowanego prokuratora europejskiego. Zasady i tryb wyłaniania kandydatów zostanie określony w zarządzeniu Prokuratora Generalnego.

Prokuratorzy na urząd prokuratora europejskiego lub na urząd delegowanego prokuratora europejskiego będą posiadali taki sam zakres uprawnień jak pozostali prokuratorzy zarówno jeśli chodzi o postępowanie określone w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym skarbowym, jak również w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary.

W czwartek odbędzie się też pierwsze czytanie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Celem noweli jest wzmocnienie ochrony prawnej osób fizycznych i prawnych w zakresie ochrony przed nielegalnymi treściami, a w szczególności ułatwienie im dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej w przypadkach naruszeń dóbr osobistych, do których dochodzi za pośrednictwem internetu.

Projekt zakłada wprowadzenie trzech nowych przyspieszonych trybów postępowań procesowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w internecie. Głównym celem proponowanych przepisów jest zapewnienie szybszej i bardziej efektywnej ochrony osób, których dobra osobiste zostały naruszone w wyniku działań podejmowanych w przestrzeni cyfrowej, a szczególnie na platformach internetowych.

Projekt stanowi uzupełnienie mechanizmów przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 19 października 2022 roku w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych.

Sejm przeprowadzi także pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o broni i amunicji, który dotyczy nałożenia na osoby posiadające pozwolenie na posiadanie broni w celach łowieckich, obowiązku okresowych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających spełnianie kryteriów zdrowotnych. Projekt zakłada też zwiększenie częstotliwości przeprowadzania badań, tak aby osoby powyżej 70 roku życia musiały wykonywać je raz na 2 lata.

Posłowie będą też głosować nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych w sprawie poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2025 rok.

W bloku głosowań jest także rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wyeliminowania ograniczeń związanych z możliwością wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, które przysługują bezpłatnie osobom do 18. albo po 65. roku życia. Ustawa zakłada, że uprawnienia do wystawiania recept lekarze i pielęgniarki będą mieć niezależnie od faktu posiadania albo nieposiadania przez nich umowy z NFZ.

Piątek w Sejmie. Co w planie?

Piątek rozpocznie się od sprawozdania rządu z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2023 r., tzw. 500 plus (obecnie 800 plus).

Na posiedzeniu przewidziano też pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt dotyczy zwiększenia limitu przychodów objętych zwolnieniem z PIT z kwoty 85.528 zł rocznie do kwoty 120 tys. zł rocznie dla podatników wychowujących czworo lub więcej dzieci oraz zwiększenia limitu dochodów ograniczających zastosowanie ulgi prorodzinnej względem podatników posiadających jedno dziecko.

Posłowie rozpatrzą poselski projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Projekt dotyczy wprowadzenia zmiany stawek opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania.

