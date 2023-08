Ptasia grypa nie tylko u kotów - chorują też lisy i norki. „Sytuacja jest alarmująca” Iwona Rodziewicz-Ornoch 03.08.2023 19:49 Ptasia grypa już nie tylko u kotów - w Finlandii chorują też już lisy czy norki. Sytuacja jest alarmująca - ostrzega prof. Katarzyna Domańska-Blicharz z Państwowego Instytutu Badwaczego w Puławach. Dodaje też, że naukowcy z Puław od czerwca przebadali do dzisiaj próbki pobrane od 72 nagle padłych zwierząt. Połowa z nich była pozytywna.

Koty z grypą ptaków (autor: pixabay)

To niepokojące zjawisko - mówi o wynikach badań nagle padłych zwierząt prof. Katarzyna Domańska-Blicharz z Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Połowa z 72 przebadanych od czerwca kotów, miała ptasią grypę. Dodatkowo, w Finlandii chorują też już lisy czy norki.

- Bo te przypadki w Polsce plus te w Finlandii. Wcześniej wiele przypadków dzikich ssaków było znajdywanych padłych. Stwierdzano w nich zakażenia wirusem, ale to były najczęściej ssaki drapieżne, które po prostu zżerały te padłe ptaki i w ten sposób się zakażały -







Ponad 60 proc. zakażonych ptasią grypą kotów, które przebadano w Instytucie Badawczym w Puławach jadło mięso surowe. 10 proc. - suchą karmę. Dlatego naukowcy radzą właścicielom, by kupowali karmę w sklepach. Trzeba też obserwować swoich pupili. Wirus ptasiej grypy u kota nie musi oznaczać śmierci - było kilka przypadków ozdrowieńców. Właściciele jednak błyskawicznie - po zaobserwowaniu niepokojących objawach - zawieźli zwierzę do weterynarza.

- Sama sytuacja odnośnie zakażeń grypą nie zmierza w dobrym kierunku, bo ten wirus się bardzo, bardzo zmienia. I o ile wcześniej mieliśmy sezonowość grypy ptaków, to teraz to się właściwie ten wirus utrzymuje endemicznie, przez cały rok. Mamy czerwiec, lipiec i on się dalej utrzymuje, to jest sytuacja wcześniej w ogóle nieobserwowalna - mówi Domańska-Blicharz.

Zakażone także ssaki

- Niestety mamy coraz częstsze sygnały o przekraczaniu bariery ptak-ssak. W lipcu mieli wielki problem również w Finlandii. Na 20 fermach ssaków hodowlanych - mówię o ssakach takich, jak norki czy lisy - mieli zakażenie grypą. Grypą ptaków. Jest sytuacja naprawdę wysoce alarmująca - dodaje.



We Włoszech przeciwciała ptasiej grypy wykryto z kolei już u 4 psów. Wśród przebadanych 72 próbek zwierząt w Puławach jedna należała także do karakala . Zwierzę było zakażone.

- Mimo to możemy już mówić o wygasaniu zakażeń - komentuje prof. Katarzyna Domańska-Blicharz. - Zdecydowanie widzimy wygasanie tego tematu, coraz mniej próbek do nas spływa, do laboratorium i tak naprawdę to większość tych próbek jest ujemna - wskazuje.





Mimo to ptasiej grypy nie można bagatelizować - zaznacza ekspertka.

