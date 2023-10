Prezydent RP: możemy być pewni wsparcia ze strony NATO w przypadku prowokacji RDC 04.10.2023 05:12 Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że Polska może być pewna stuprocentowego wsparcia ze strony NATO, zarówno Kwatery Głównej, jak i państw członkowskich w przypadku jakichkolwiek prowokacji — poinformował po wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, Rumunii, szefów NATO oraz UE prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda, wziął udział w wideokonferencji z przywódcami państw G7 (autor: PAP/Piotr Polak)

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wziął udział w wideokonferencji z przywódcami państw G7 (Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada), a także z przewodniczącą Komisji Europejskiej, szefem Rady Europejskiej, sekretarzem generalnym NATO i prezydentem Rumunii. Jak relacjonował prezydent Duda, rozmowa odbyła się z inicjatywy amerykańskiego prezydenta Joe Bidena i trwała godzinę. Tematem narady była sytuacja na Ukrainie.

— Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie. Pan prezydent Joe Biden rozpoczął tę konferencję, przekazał nam, jaka jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jak jest rzeczywiście sytuacja polityczna, także wokół Ukrainy. Zapewnił, że to poparcie dla pomocy dawanej Ukrainie, jest. Powiedział, że w Kongresie to wsparcie uzyska. Zarówno po stronie (Partii) Demokratycznej, jak i po stronie (Partii) Republikańskiej jest bardzo wielu kongresmenów, którzy popierają dalszą pomoc dla Ukrainy, że to wsparcie jest znacznie większe, niż wydawałoby się to z przekazów medialnych — powiedział prezydent.

Jak przekazał, prezydent Biden „wezwał wszystkich do podtrzymania pomocy dla Ukrainy”.

— Tutaj mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy zapewnili o jedności w tym zakresie. Jesteśmy nadal, wszyscy przywódcy zdeterminowani do tego, by wspierać Ukrainę — powiedział Andrzej Duda.

Pomoc militarna i humanitarna

Prezydent dodał, że Ukraina potrzebuje pomocy militarnej, jak również humanitarnej.

— Rozmawialiśmy o planach odbudowy Ukrainy. Praktycznie każdy o tym wspominał, że to jest ten następny krok, który będzie konieczny i na który trzeba będzie się przygotowywać i te przygotowania już powinny być czynione — oświadczył.

Zaznaczył, że Polska jest jednym z kluczowych w państw, jeżeli chodzi o pomoc niesioną Ukrainie.

— Nie tylko dlatego, że przekazaliśmy ogromną pomoc militarną — mówił — Nikomu nie trzeba też mówić, jak ogromną pomoc uzyskali po prostu zwykli obywatele Ukrainy, którzy uciekali przed wojną do nas i którzy zostali przyjęci przez Polaków w domach z otwartym sercem — dodał prezydent Duda.

— Jesteśmy w absolutnej czołówce państw, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Dzisiaj nasze terytorium jest kluczowe dlatego, żeby wspierać Ukrainę. Przez Polskę biegnie autostrada na Ukrainę, przez Polskę biegną drogi kolejowe na Ukrainę, to przez Polskę także idzie transport, który drogą lotniczą zmierza na Ukrainę — powiedział.

Docenienie wysiłków

Prezydent Duda zaznaczył, że te wysiłki zostały docenione przez uczestników narady. Prezydent Biden miał zapewnić o gotowości do kolektywnej obrony państw członkowskich NATO w tym przede wszystkim państw wschodniej flanki sojuszu. Biden zwracał także uwagę na „niezwykle odpowiedzialne i rozsądne zachowanie wobec prowokacji”, które spotykają Polskę ze strony białoruskiej.

— Wspomniał bardzo wyraźnie o przekroczeniu granicy przez śmigłowce białoruskie, że zachowaliśmy się bardzo odpowiedzialnie, także jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, że dziękuje za konsultacje z sojusznikami w tej sprawie i że oczywiście możemy być tu pewni stuprocentowego wsparcia ze strony NATO, zarówno Kwatery Głównej, jak i państw członkowskich w przypadku jakichkolwiek prowokacji, to bardzo mocno podkreślił — przekazał Andrzej Duda.

Czytaj też: Prezydent Andrzej Duda o akcji #sadziMY: wszyscy wiemy, jak potrzebne są lasy