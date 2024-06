Usprawiedliwiają pracę na czarno, by uciec od ściągania długów z pensji [RAPORT] RDC 17.06.2024 21:52 Ponad połowa Polaków usprawiedliwia pracę na czarno. To wnioski z raportu „Moralność finansowa Polaków” opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. - Najczęściej wskazywana jest praca na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji - informuje prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Praca (autor: Pexels)

Zatrudnianie się i pobieranie pensji bez umowy, by uciec przed wierzycielami to najczęściej akceptowane przez Polaków nadużycie w sferze finansów - wynika z raportu „Moralność finansowa Polaków” opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Takie zachowanie dopuszcza 58,9 proc. ankietowanych.

- Mnie martwi również to, że aż co dziesiąty respondent potrafi znaleźć uzasadnienie dla wyłudzania kredytów przy użyciu cudzych dokumentów czy zaciąganiu kredytów bez zapoznania się z warunkami spłaty, co w rezultacie może niekorzystnie wpływać na chęć uregulowania zobowiązania i tym samym prowadzić do zadłużenia - mówi prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Sławomir Grzelczak.





- Być może za mało uwagi poświęcamy szerokiej edukacji w zakresie niemoralnych postaw konsumentów - dodaje Grzelczak. - Nie zdajemy sobie sprawy, że nawet drobne nadużycia w masowej skali decydują o sprawnym funkcjonowaniu gospodarki. Wpływają też negatywnie na rozwój przedsiębiorstw dotkniętych zjawiskiem niskiej moralności płatniczej, zwłaszcza ich klientów, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców - wyjaśnia.





Wśród zachowań, dla których Polacy również znajdują usprawiedliwienie, można znaleźć np. zatajanie informacji uniemożliwiających wzięcie kredytu (49,6 proc.), a nawet posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt (9,6 proc.).

