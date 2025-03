Poseł D. Matecki ma dziś słyszeć zarzuty. „Jego zatrzymanie było konieczne” RDC 07.03.2025 10:46 Poseł Dariusz Matecki usłyszy w Prokuraturze Krajowej zarzuty. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak podkreślił, że właśnie to miało na celu dzisiejsze zatrzymanie posła. Na konferencji prasowej poinformował, że decyzja o zatrzymaniu została podjęta wczoraj po otrzymaniu z Sejmu dokumentacji potwierdzającej, że Matecki zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Kiedy zarzuty dla posła? (autor: PAP/Rafał Guz)

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zatrzymanie posła Dariusza Mateckiego było koniecznie, ponieważ zachodziła obawa utrudniania postępowania.

– To zatrzymanie było konieczne również z uwagi potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych. I to są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – podał rzecznik PK.

Na uwagę, że jako uzasadnienie zatrzymania posła podawana jest obawa matactwa z jego strony, ale postępowanie prowadzone jest od wielu miesięcy i gdyby Matecki chciał mataczyć, mógłby to już robić, prok. Nowak odpowiedział, że „materiał dowodowy potwierdza próby mataczenia przez Dariusza Mateckiego stąd ta decyzja, aby to dalsze mataczenie uniemożliwić”.

Zapytany o zasadność zatrzymania i sposób jego wykonania, w sytuacji, gdy poseł zmierzał do prokuratury, Nowak powiedział, że prokuratura w żaden sposób nie odpowiada za sposób zatrzymania. Zaznaczył zarazem, że jego wypowiedź nie oznacza negatywnej oceny tego zatrzymania. Wyjaśnił, że prokurator po otrzymaniu dokumentacji z Sejmu zlecił zatrzymanie posła i na tym jego rola się skończyła, prokurator nie był obecny przy zatrzymaniu.

Będzie areszt?

Rzecznik PK zaznaczył, że prokurator po postawieniu zarzutów, uzyskaniu wyjaśnień zdecyduje, czy „zachodzi konieczność zastosowania środków zapobiegawczych i jakich”. – Absolutnie nie jest przesądzone to, że będzie wniosek o areszt dziś – dodał.

Dziś rano poseł PiS Dariusz Matecki został zatrzymany przez agentów ABW w drodze do Prokuratury Krajowej.

Około południa ma zostać dowieziony do prokuratury i wtedy zostanie przesłuchany, a potem śledczy postawią mu zarzuty.

Wczoraj Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła podejrzewanego o udział w ustawianiu konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości oraz wyłudzenie ponad 320 tys. złotych poprzez fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych.

